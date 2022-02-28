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Burslar ne kadar oldu? Burslara zam mı geldi? İşte son durum

#Burs#Zam#Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki açıklamasında burslara ilişkin de müjde verdi. Bu gelişmenin ardından burslarda artış olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, burslar ne kadar oldu?

1/3Burslar ne kadar oldu Burslara zam mı geldi İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. En çok dikkat edilenlerden biri de burslara ilişkindi. İşte, "Burslara zam mı geldi?" sorusunun yanıtı...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm;

2/3Burslar ne kadar oldu Burslara zam mı geldi İşte son durum

"Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir."

3/3Burslar ne kadar oldu Burslara zam mı geldi İşte son durum

"Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz."

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#Burs#Zam#Erdoğan