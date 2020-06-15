Bursa’ya giriş çıkış yasağı var mı? Bursa Valiliğinden giriş çıkış yasağı açıklaması
Girişi çıkış yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından hangi ile giriş çıkış kısıtlaması getirildiği duyuruluyor. Peki Bursa’da giriş çıkış yasağı var mı? Bursa Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. İşte resmi açıklamanın tam metni…
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Giriş çıkış yasağı olan iller arasında Bursa’nın olup olmadığı merak ediliyor. Bursa Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu. Bu kararlara göre 14-20 Haziran arasında giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi. Bursa’ya giriş çıkış yasağı kaç gün sürecek?
BURSA’DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?
Bursa Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada giriş çıkış kısıtlamasının getirildiğini duyurdu. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Haziran arasında giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi. 1-14 Temmuz tarihleri arasında da park ve bahçelerde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmeyeceği açıklandı. İşte açıklamanın tam metni:
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İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile; 1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına, 2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, 3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
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4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine, 5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.