Bursalıların vazgeçilmezi fırınlı soba 'maşinga'nın hikayesini ustası anlattı

SEVDİKLERİ SİLAHIN ADINI VERMİŞLER Gülener, "Bu bir kuzine, bu bir soba. Bu Fransız diliyle konuştuğumuz zaman evde yardım eden, hizmet eden bir araç gibi düşünülür. Bizim geldiğimiz coğrafya Kosova. Orada bu sobanın adı kuzinedir. Ama Sırpçası, Boşnakçası vardır. Farklı isimleri vardır" dedi.