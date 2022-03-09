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Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden kar uyarısı geldi

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Karla mücadele çalışmaları kapsamında kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlara uyarlılarda bulundu. Kar tatili haberleri ardından Bursa’da bulunan vatandaşlar kendi illerindeki okullar için bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, Bursa için alınmış bir karar var mı? İldeki okullar yarın tatil mi?

1/3Bursada yarın okullar tatil mi Bursa Valiliğinden kar uyarısı geldi

Bursa Valiliği kar yağışıyla ilgili vatandaşları sosyal medya hesabından bilgilendirdi. Yapılan yazılı açıklama ardından öğrenciler ve velilerde tatil beklentisi oluştu ancak henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

2/3Bursada yarın okullar tatil mi Bursa Valiliğinden kar uyarısı geldi

Valilik tarafından yapılan uyarıda şehir genelinde etkili olacak kuvvetli kar yağışı ile ilgili tarih ve saat bilgisi paylaşıldı.

3/3Bursada yarın okullar tatil mi Bursa Valiliğinden kar uyarısı geldi

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizin kuzey kesimlerinde 10.03.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 cm) yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışları tahmin edildiğinden buzlanma don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Geçerlilik periyodu: 10/03/2022 -12.00 – 11/03/2022- 18:00Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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