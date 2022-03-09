Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden kar uyarısı geldi

Bursa Valiliği kar yağışıyla ilgili vatandaşları sosyal medya hesabından bilgilendirdi. Yapılan yazılı açıklama ardından öğrenciler ve velilerde tatil beklentisi oluştu ancak henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.
Valilik tarafından yapılan uyarıda şehir genelinde etkili olacak kuvvetli kar yağışı ile ilgili tarih ve saat bilgisi paylaşıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklama “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizin kuzey kesimlerinde 10.03.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 cm) yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışları tahmin edildiğinden buzlanma don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Geçerlilik periyodu: 10/03/2022 -12.00 – 11/03/2022- 18:00Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.