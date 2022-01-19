Bursa'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

BURSA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bursa`nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle bugün (19-Ocak) okullar tatil edildi. Şimdi gözler valilik açıklamasına çevrildi. Yarın için okulların eğitim durumuyla ilgili yapılan son dakika açıklaması haberimizde olacak.