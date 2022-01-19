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Bursa'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

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Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Bursa'da yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Bursa'da okullar yarın (19-20 Ocak) tatil olacak mı?

1/6Bursada okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

2/6BURSADA OKULLAR YARIN TATİL Mİ

BURSA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bursa`nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle bugün (19-Ocak) okullar tatil edildi. Şimdi gözler valilik açıklamasına çevrildi. Yarın için okulların eğitim durumuyla ilgili yapılan son dakika açıklaması haberimizde olacak.

3/6Bursa Büyükşehir Belediyesinden şu açıklama yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın etkili olduğu 24 mahalledeki kar mesaisi ise kesintisiz sürüyor.

4/6Bursada okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor.

5/6Bursada okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetleri için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, gün boyunca 11 ilçede kardan kapanan 140 mahalle yolunu trafiğe açtı.

6/6Bursada okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 15, İnegöl’de 20, Orhaneli’de 16, İznik’te 12, Harmancık’ta 8, Yenişehir’de 6, Keles’te 36, Mustafakemalpaşa’da 6, Kestel’de 8, Gürsu’da 3 ve Osmangazi’de 5 mahalle yolu trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkisini devam ettirdiği Keles’te 6, Mustafakemalpaşa’da 4, Osmangazi’de 4 ve İnegöl’de 10 mahalle yolunda ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

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