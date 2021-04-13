Bursa'da ilk iftar ne zaman? Bursa ilk iftar saati ve 2021 Ramazan İmsakiyesi
11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın başlaması, beraberinde iftar saati araştırmalarını da getirdi. Bursa'da ikamet eden çok sayıda vatandaş bugün ilk iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak ediyor. Peki, bugün ilk iftar Bursa'da saat kaçta açılacak?
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Huzur ve bereket ayı ramazan, 13 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan akşamı kılınacak. Bursa'da ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2021 Bursa Ramazan imsakiyesi...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Bursa'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:09'da kılınacak.
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Bursa'da 13 Nisan'da iftar 19.47'te sahur ise 04:53'de gerçekleşecek.
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.