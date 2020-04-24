Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa ramazan 2020 imsakiyesi: Bursa iftar ve sahur vakitleri

Bursa için Ramazan ayı tedbirleri açıklandı Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-RAMAZAN ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği gerekçesi ile değerlendirilme yapan Bursa Valiliği bünyesinde çalışan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni önlemleri paylaştı.



Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca, Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesi, Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.), Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanması,Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem taşımaktadır denildi.