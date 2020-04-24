Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa ramazan 2020 imsakiyesi: Bursa iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Bursa'da iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Bursa iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Bursa'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte Bursa iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi
Marmara Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan Bursa'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan ayında orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Bursalılar akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Bursa'da iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bursa'da oruç saat kaçta açılacak? Bursa'da iftar saat kaçta? İşte, Bursa 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar ev sahur saatleri...
Bursa'da yaşayan vatandaşlar saat 04:32'de ilk sahursa kalktı. Bursa'da bu akşam saat 19:58'de ilk iftar yapılacak.
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BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
|30
|23.05.2020
|03:46
|20:27
|22:07***