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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 14:03,

Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa ramazan 2020 imsakiyesi: Bursa iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Bursa'da iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Bursa iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Bursa'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte Bursa iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi

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Marmara Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan Bursa'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan ayında orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Bursalılar akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Bursa'da iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bursa'da oruç saat kaçta açılacak? Bursa'da iftar saat kaçta? İşte, Bursa 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar ev sahur saatleri...

Bursa'da yaşayan vatandaşlar saat 04:32'de ilk sahursa kalktı. Bursa'da bu akşam saat 19:58'de ilk iftar yapılacak.

BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3219:5821:26*
225.04.202004:3019:5921:27
326.04.202004:2820:0021:29
427.04.202004:2620:0121:30
528.04.202004:2520:0221:31
629.04.202004:2320:0321:33
730.04.202004:2120:0421:34
801.05.202004:1920:0521:36
902.05.202004:1820:0621:37
1003.05.202004:1620:0721:39
1104.05.202004:1420:0921:40
1205.05.202004:1320:1021:42
1306.05.202004:1120:1121:43
1407.05.202004:0920:1221:44
1508.05.202004:0820:1321:46
1609.05.202004:0620:1421:47
1710.05.202004:0420:1421:49
1811.05.202004:0320:1521:50
1912.05.202004:0120:1621:52
2013.05.202004:0020:1721:53
2114.05.202003:5820:1821:55
2215.05.202003:5720:1921:56
2316.05.202003:5520:2021:57
2417.05.202003:5420:2121:59
2518.05.202003:5320:2222:00
2619.05.202003:5120:2322:02**
2720.05.202003:5020:2422:03
2821.05.202003:4920:2522:04
2922.05.202003:4720:2622:06
3023.05.202003:4620:2722:07***

3Bursa için Ramazan ayı tedbirleri açıklandı

Bursa için Ramazan ayı tedbirleri açıklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-RAMAZAN ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği gerekçesi ile değerlendirilme yapan Bursa Valiliği bünyesinde çalışan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni önlemleri paylaştı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca, Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesi, Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.), Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanması,Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem taşımaktadır denildi.

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Açıklamada ayrıca, Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacaktır. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir ifadelerine yer verildi.

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak da; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla ekmek ve pide fırınları, ekmek çeşitleri üreten yerler, tatlı ve pastacılık gibi unlu mamul üreticileri siparişler dahil (yumurtalı,susamlı,katkılı vb.pide) her türlü üretim ve pişirme işlemi iftar saatinden 2 saat önce sona erecektir. Tüm işlemler müşteri teması olmadan ve ambalaj (kağıt ambalaj ve/veya plastik poşet) içerisinde müşteriye teslim edilecektir. (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.) açıklaması yapıldı.

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