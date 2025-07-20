Bursa'da bir mağaza ücretsiz dağıttı, duyanlar akın etti

2.Antioksidan özelliği olan likopen yüksek miktardadır

Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan özelliğe sahip doğal bir bileşiktir. Likopen aynı zamanda karpuza kırmızı rengini vermektedir. Yapılan araştırmalarda likopenin kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığı belirlenmiştir. Hücre hasarından koruyan likopen, düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda karpuz özütünün uzun vadede kan basıncını düşürebileceğini öne sürülmüştür. Karpuzdaki antioksidanlardan ikisi olan L-sitrülin ve L-argininin atardamarların işlevini iyileştirebileceği vurgulanmaktadır.

3.Karpuz vücudunuzun su ihtiyacını karşılamada destektir

Karpuzun %90'dan fazlası sudan oluşmaktadır. İnsan vücudu su ihtiyacını %80’ini içtiklerinden, %20’sini ise yediklerinden karşılamaktadır. Yaz aylarında yeterince su içilmediğinde bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Yetişkinler çoğu zaman su içmeyi unutmaktadır. Sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında terleme nedeniyle sıvı kaybı önemli bir sorundur.

4.Karpuz sindirim sistemini destekler

Yüksek su ve az miktarda lif içeriği nedeniyle karpuz sindirim sistemini desteklemektedir. Özellikle su içeriği nedeniyle iyi bir idrar söktürücüdür.