Bursa'da bir mağaza ücretsiz dağıttı, duyanlar akın etti

YAZIN VAZGEÇİLMEZİ KARPUZUN 8 ÖNEMLİ FAYDASI
Yaz aylarında en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuz; cildi yeniliyor, tokluk hissi vermesi sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kanser riskinin azaltılmasında rol oynuyor.
Antioksidan deposu kapuzu düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor, lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Uzman Diyetisten Betül Merd, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi.
1.Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında etkilidir
Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılamaktadır. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir.