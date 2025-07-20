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Bursa'da bir mağaza ücretsiz dağıttı, duyanlar akın etti

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#Bursa#Karpuz#Ücretsiz Karpuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 15:39

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, müşterilerine ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyon kasasındaki 12 ton karpuz, 20 dakikada tükendi.