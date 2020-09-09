Bursa'da ayakta yolculuk yasaklandı mı? Toplu taşımada ayakta yolcu alımıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge
Koronavirüs önlemleri devam ederken, toplu taşımada alınacak olan önlemler gündeme geldi. Hafta başında Kabine Toplantısında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alımına izin verilmeyeceğini, riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına gidileceğini bildirmişti. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı toplu taşımalarla ilgili 81 ile genelge gönderdi. Bursa Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada da yeni kararlar sıralandı. Peki, Bursa'da ayakta yolculuk yasaklandı mı? İşte, ayakta yolcu alımıyla ilgili yayınlanan genelgenin detayları.
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Ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar belli oldu. Toplu taşımalarda koronavürüse yönelik bazı düzenlemeler getirildi. Bursa Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada, raylı sistem araçlarına belirli saatlerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmasına ve otobüslerde de belli saatlerde belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verildi. İşte, detaylar.
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BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi. Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının önemine vurgu yapıldı.
İçişleri Bakanlığının kamuya ait alanlar ile açık alanlarda yayımladı maske zorunluluğu ve toplu taşımacalıkta kapasite ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı genelgeye atıfta bulunulan Valilik açıklamasında yeni kararlar hakkında şu bilgiler yer aldı:
"Raylı sistem araçlara (metro, tramway vb.) sabah 07:00-09:30 saatleri, akşam 16:30-19:30 saatleri arasında aracın belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,
Toplu taşıma araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,Belediye Otobüsleri ve Diğerleri)
sabah 07:00-09:30 saatleri, akşam 16:30-19:30 saatleri arasında aracın belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 ü kadar ayakta yolcu alınmasına,
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.
"Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.
Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
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Restoran, kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.
Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgelerinde belirtilen koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.
Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."