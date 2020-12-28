Gündem Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) Haber Giriş: 28 Aralık 2020 - 10:22 | 28 Aralık 2020 - 10:22

Bursa'da akılalmaz olay! "Rüyamda gördüğüm için yaptım"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Olay sonrası Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, "Rüyamda gördüğüm için yaptım" dedi.