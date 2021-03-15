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Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 21:16 | 

Bursa yüksek riskli mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Bursa'da risk haritası

Bursa risk haritası, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada, " Artış hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." ifadelerini kullandı Son yayınlanan risk haritasına göre, Bursa, sarı (orta risk grubu) renkli arasında yer aldı. Gözler şimdi Bursa'da kafe ve restoranların durumuna çevrildi. Peki, Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, Bursa risk haritası ve alınan yeni kararlarla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Bursa'da risk haritası son gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz." dedi. Yapılan açıklamaya göre, illerde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna göre yasaklar aynen uygulanmaya devam edecek. 20-26 Şubat tarihleri arasında yayınlanan haritada Bursa sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyordu. Henüz yeni harita yayımlanmadı.

2BURSADA YENİ YASAKLAR VAR MI

BURSA'DA YENİ YASAKLAR VAR MI?

Orta risk grubunda yer alan Bursa'da okulların belirli kriterlerle eğitime devam edeceği il olacak. Bursa için detaylar şu şekilde;

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

3KAFE VE RESTORANLAR

KAFE VE RESTORANLAR

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir

4HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Orta risk grubunda yer aldığı için hafta sonları gündüz sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.;

Ayrıca genelgede, ‘Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.’ denildi. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerinin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği belirtildi.;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği bildirildi.

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Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.;

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.;

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.;

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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