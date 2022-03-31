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Bursa ve Balıkesir'de ilk iftar ne zaman? Bursa ve Balıkesir ilk iftar saati ve 2022 Ramazan İmsakiyesi

#Bursa#Balıkesir#Ramazan

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın başlamasına kısa bir zaman kalması, beraberinde iftar saati araştırmalarını da getirdi. Bursa'da ve Balıkesir'de ikamet eden çok sayıda vatandaş ilk iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak ediyor. Peki, ilk iftar Bursa'da ve Balıkesir'de saat kaçta açılacak?

1/4İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Huzur ve bereket ayı ramazan, 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan akşamı kılınacak. Bursa'da ve Balıkesir'de ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2022 Bursa/ Balıkesir Ramazan imsakiyesi...

2/4Bursa ve Balıkesirde ilk iftar ne zaman Bursa ve Balıkesir ilk iftar saati ve 2022 Ramazan İmsakiyesi

Balıkesir'de ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 21:00'de kılınacak.

Bursa'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:56'de kılınacak.

3/4İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Bursa'da 2 Nisan'da iftar 19:35 sahur ise 05:13'de gerçekleşecek.

Balıkesir'de 2 Nisan'da iftar 19:40'da sahur ise 05:19'da gerçekleşecek.

4/42022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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#Bursa#Balıkesir#Ramazan