Bursa ve Balıkesir'de ilk iftar ne zaman? Bursa ve Balıkesir ilk iftar saati ve 2022 Ramazan İmsakiyesi

Huzur ve bereket ayı ramazan, 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan akşamı kılınacak. Bursa'da ve Balıkesir'de ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2022 Bursa/ Balıkesir Ramazan imsakiyesi...
Balıkesir'de ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 21:00'de kılınacak.
Bursa'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:56'de kılınacak.
Bursa'da 2 Nisan'da iftar 19:35 sahur ise 05:13'de gerçekleşecek.
Balıkesir'de 2 Nisan'da iftar 19:40'da sahur ise 05:19'da gerçekleşecek.