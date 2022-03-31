Bursa ve Balıkesir'de ilk iftar ne zaman? Bursa ve Balıkesir ilk iftar saati ve 2022 Ramazan İmsakiyesi

İLK TERAVİH NAMAZI

Huzur ve bereket ayı ramazan, 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan akşamı kılınacak. Bursa'da ve Balıkesir'de ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2022 Bursa/ Balıkesir Ramazan imsakiyesi...