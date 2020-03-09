Bursa TOKİ kura çekilişi canlı yayın! Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
Bursa TOKİ kura sonuçları, canlı yayın ile yapılacak olan kura çekiliş sonrasında sisteme yüklenerek vatandaşlarla paylaşılacak. Bursa TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile de anlık olarak takip edilebilecek. Şu ana kadar diğer illerde yapılan çekilişlerle yaklaşık 10 bin kişinin ev sahibi olduğu TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde, Bursa TOKİ kura sonuçları ile birlikte 400 kişi daha ev sahibi olacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları ve çekilişin canlı yayını hakkında detaylı bilgiler
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Bursa TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile kura çekim alanına gitmeden de takip edilebilecek. Kura çekilişini canlı yayınla izleyemeyenler, dilerlerse yayın bittikten sonra tekrarını izleme şansını elde edecek. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir ve TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ Kura çekilişi canlı yayınını sonraki sayfaya tıklayarak anlık takip edebilirsiniz. Saat 10.00'da Kestel ilçesinde inşa edilecek 250 konut için yapılacak olan kura çekilişi, saat 13.00 itibariyle ise Yıldırım ilçesi için gerçekleşecek. Her iki çekiliş de canlı olarak izlenebilecek. Kura çekilişini salondan takip etmek isteyenler ise TOFAŞ Spor Salonu'nda hazır bulunacak.
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TOKİ'nin saat 10.00'da gerçekleşen canlı yayın bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz...
Canlı yayın ekranı, kura çekiliş saatinde bu sayfaya eklenecektir.
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlayacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kura ile belirlenirken, kurada adını duyanların mutluluğu da gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar arasında engeli çocukları adına kura çekilişine gelen Cengiz ve Ayşe Polat çifti, kurada isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura öncesinde, vatandaşlar 7 bin 200 kişi kapasiteli merkezi doldurdu. 7'den 70'e herkesin geldiği kura, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kura çekilmesine başlanmasının ardından listede adını gören vatandaşların mutluluğu da gözlerden kaçmadı.
Kurada adın çıkan vatandaşlardan Rıza Başkurt, “Ev sahibi olduk çok şükür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. 10 senedir yazılıyordum çıkmıyordu. Her sene yazılıyordum çekilişlere çok şükür bugün çıktı ve ben oturacağım içinde. 20 senedir kirada oturuyorum. Allah herkesten razı olsun” dedi.
Engelli çocuklarının adına kura çekilişine katılan Cengiz Polat, “Ortanca oğlum yüzde 50 engelli. Onun adına TOKİ kurasına katıldım. Kendisi hasta olduğu için gelemedi şu an buraya ve annesiyle ben geldim buraya. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 56 yaşındayım ve benim hiç evim olmadı. Çok korkmuştum çocuğum da acaba benim gibi dışarıda mı kalacak diye” ifadelerini kullandı.
Engeli oğlu adına kura çekilişine katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Polat ise, “Ben bir şey diyemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğumu kurtardık sonunda” dedi.
İlk defa TOKİ’de çekilişe katıldığını ve ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fatma Doğan, “TOKİ’ye ilk defa başvurduk ve ilk seferde de çıktı. 4 yıldır evliyim ve evlendiğimden beri hayalim bir evimin olmasıydı. Hiç olacağını da ummuyordum ama şu an çok heyecanlıyım” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Aksaray’da inşa edilecek 372 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Aksaray’da yapılacak konutlar için Aksaray Spor Salonu’nda kura çekim töreni düzenlendi.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.
Proje kapsamında hak sahipleri için konutların 260’ı 2+1, 112’si 3+1 planında inşa edilecek. Talep toplanan 372 konuta toplam 14 bin 654 başvuru yapıldı.
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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’nın Selçuklu ilçesinde inşa edilecek bin 717 konutun hak sahipleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje ile 100 bin dar gelirli aile kira öder gibi ev sahibi olacak.
Konya’da inşa edilecek bin 717 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.
Kura töreni, 2 Mart Pazartesi günü Konya Kongre Ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.
Konya Selçuklu’da talep toplanan bin 717 konuta toplam 16 bin 561 başvuru yapıldı. Yatay mimari esasıyla planlanan konutların bin 202’si 2+1, 515’i 3+1 nitelikte inşa edilecek.
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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 500 konutun hak sahipleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında, Muğla’da inşa edilecek 500 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.
Kura töreni, 28 Şubat 2020 Cuma günü Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.
Muğla’da talep toplanan 500 konuta toplam 13 bin 966 başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun inşa edilecek konutların 350’si 2+1, 150’si 3+1 planda olacak.