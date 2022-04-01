Bursa teravih namazı saati kaçta? 2022 Bursa teravih – yatsı namazı saatleri

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).Benzer Sorular