Bursa teravih namazı saati kaçta? 2022 Bursa teravih – yatsı namazı saatleri

Teravih namazı saatleri ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı gün gün vakitleri yayımladı. Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bursa’da yaşayan vatandaşlar yatsı namazı saatinde teravih namazını da kılacak. Bursa'da ilk teravih namazı 20:55'de kılınacak. İşte gün gün namaz saatleri
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).Benzer Sorular