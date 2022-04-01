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Bursa teravih namazı saati kaçta? 2022 Bursa teravih – yatsı namazı saatleri

#Teravih Namazı#Bursa Teravih Namazı#Teravih Namazı Saati

Bursa teravih namazı saati merak ediliyor. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz saatleri hakkında açıklama yapıldı. Bursa’da yaşayan vatandaşlar teravih namazı saatini araştırmaya başladılar. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak?

1/3Bursa teravih namazı saati kaçta 2022 Bursa teravih – yatsı namazı saatleri

Teravih namazı saatleri ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı gün gün vakitleri yayımladı. Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bursa’da yaşayan vatandaşlar yatsı namazı saatinde teravih namazını da kılacak. Bursa'da ilk teravih namazı 20:55'de kılınacak. İşte gün gün namaz saatleri

2/3BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK

BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bursa teravih namazı saati: 20:55

3/3TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).Benzer Sorular

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