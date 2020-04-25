Bursa Ramazan İmsakiyesi 2020: Bursa'da sahur ne zaman ve saat kaçta? 25 Nisan Bursa sahur vakitleri
Bursa 2020 Ramazan imsakiyesine göre, Bursa sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İlk iftarın ardından 25 Nisan Cumartesi günü tutacakları oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Bursa imsakiye vakitleri ve Bursa sahur saatlerini öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Bursa'da sahur ne zaman ve saat kaçta? Bursa'da sahura ne kadar kaldı? İşte, 2020 Bursa imsak vakitleri ve Bursa sahur saatleri hakkında ayrıntılar...
Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Bursa'da sahur saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Bursa iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Bursa'da sahur saat kaçta? Bursa'da sahur ne zaman? İşte Bursa iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi
Diyanet bilgisine göre, 25 Nisan'da Bursa'da yaşayan vatandaşlar 04:30'da sahura kalkacaklar.
BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
|30
|23.05.2020
|03:46
|20:27
|22:07***