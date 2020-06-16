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GeriGündem Bursa Koronavirüs vaka haritası.. Bursa ilçelerinde corona virüs yoğunluğu nedir? İşte ilçe ilçe Covid 19 haritası
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 10:14,

Bursa Koronavirüs vaka haritası.. Bursa ilçelerinde corona virüs yoğunluğu nedir? İşte ilçe ilçe Covid 19 haritası

Bursa'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde koronavirüs vaka yoğunluk bölgelerini merak ediyorlar. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında tüm illerin covid 19 tablosu görülebiliyor. Peki Bursa'nın hangi ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu var? İşte ilçe ilçe corona virüs tablosu

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Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.

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Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

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Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.

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Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor.

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Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

6POZİTİFLERDE ARTIŞ - BURSA
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POZİTİFLERDE ARTIŞ - BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, “Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

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