Bursa Koronavirüs risk haritasında son durum: Bursa ilçe ilçe corona virüs vaka sayısı tablosu
Bursa koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması ile güncellendi. Alınan yeni tedbirler kapsamında dışarıda vatandaşların yoğun olduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı. Bursa koronavirüs yoğunluk haritasında ise bazı mahallelerdeki vaka sayısı dikkat çekiyor. İşte, Bursa ilçe ilçe corona virüs risk haritası ve koronavirüs vaka sayıları.
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Sokakta yürürken sigara içmek birçok ilde yasaklandı. Sabah saatlerinde Bursa Valiliği'nin aldığı kararın ardından Isparta ve Balıkesir'den de 'yasak' haberleri geldi. Isparta ve Balıkesir Valilik'lerinin aldığı kararla birlikte toplamda 12 ilde cadde ve sokaklarda yürürken sigara içilmesi yasaklandı.
BURSA Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde kamuya açık alanlar ile cadde ve sokaklarda yürürken sigara içilmesini yasakladı.
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Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı.
Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir.
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İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”
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Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.
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Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.
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Kararlara uymayanlara para cezası verilecek
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.