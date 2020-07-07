Bursa koronavirüs risk haritası.. İlçe ilçe Bursa'nın koronavirüs tablosu
Sağlık Bakalığı tarafından oluşturulan 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile tüm illerin koronavirüs tablosu görüntülenebiliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana uyarılarını arttıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının arttığı illerden biri olan Bursa'ya dikkat çekerek, vaka artışlarının önlenmesi için tedbirlerin öneminden bir kez daha bahsetti. İşte Bursa koronavirüs haritasında son durum ve ilçe ilçe koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Salgına karşı verilen mücadelenin ortak iyilik için verilen mücadele olduğunu belirten Koca, emek verenleri sağlık camiası adına kutladı ve günün sonunda iyiliğin kazanacağını belirtti. Salgının insanlık için ciddiyetini koruduğuna işaret eden Koca, 6 ay sonunda toplam vaka sayısının 10,5 milyonu, can kaybı sayısının ise 510 bini aştığının bildirildiğini söyledi.
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Son 1 hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.
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Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yerleri takip altında
Bursa Valiliği, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen iş yerlerine idari işlem yapıldığını duyurdu.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal paylaşım siteleri ve bazı haber sitelerinde yer alan "Bursa'da iş yeri açılışı. Herkes koronavirüsü unuttu" başlıklı haber üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.
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Habere konu olan olayın geçen cumartesi meydana geldiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Bir iş yerinin açılışında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için iş yeri sahibi ve müzik grubunda bulunan 4 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılmıştır.
Yine 'Bursa'da sahildeki köpük partisinde korona unutuldu" başlıklı haber sonrası yapılan incelemede Gemlik ilçesi sahilindeki iş yeri sahibi ve makineyi kullanan kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılmıştır. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır."