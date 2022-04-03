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BURSA İMSAKİYE 2022: Bursa sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet takvimi! Bursa'da iftar saat kaçta?

#Bursa#Bursa İmsakiye#Bursa İftar Saatleri

Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2022 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2022’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2022 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

1/3BURSA İMSAKİYE 2022: Bursa sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet takvimi Bursada iftar saat kaçta

Manevi iklimin yaşandığı ramazan ayının ikinci gününde Bursa iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2022 Bursa Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Bursa iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Bursa sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, 2022 Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Bursa'da 3 Nisan'da iftar 19.36'da, sahur ise 05.10'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

304 Nisan05:1019:37
405 Nisan05:0819:38
506 Nisan05:0619:39
607 Nisan05:0419:40
708 Nisan05:0219:41
809 Nisan05:0019:42
910 Nisan04:5919:43
1011 Nisan04:5719:45
1112 Nisan04:5519:46
1213 Nisan04:5319:47
1314 Nisan04:5119:48
1415 Nisan04:4919:49
1516 Nisan04:4719:50

2/3BURSA İMSAKİYE 2022: Bursa sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet takvimi Bursada iftar saat kaçta

Bursa'da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

3/3BURSA İMSAKİYE 2022: Bursa sahur vakti ve iftar saatleri Diyanet takvimi Bursada iftar saat kaçta

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşların ’Pilava pilava’ diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, “Ramazan ayında Emirsultan Mahallesi'nde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. Mahalle sakinlerimizi davulcularımız sahura “pilava pilava' diyerek zile basarak kaldırmaktadır. Vatandaşımız da Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu yüzyıllardır böyle giden bir olay. Bir sonraki nesillerimizde saygıdan dolayı bu geleneği devam ettireceklerine inanıyorum” dedi.Mahalle sakinlerinden Şerafettin Torun, “Yüzyıllardan beri olan bu gelenek atalarımızdan dedelerimizden gelen bir gelenek. Burada davul çalınmaz, vatandaşlar 'pilava pilava' diyerek zillerine basarak uyandırılır. Peygamber efendimizin torunu yatıyor burada, ona saygıdan dolayı davul çalınmaz. Eskilerden beri bu gelenek sürüyor. Mahallemize yeni taşınanlar için de bu durumun esprisi var. Davulcularımız pilava pilava dediği zaman yeni taşınanlar tencerelerini alarak aşağıya iniyorlar. Sonradan 'pilava pilava' denmesinin gerçeğini öğreniyorlar” diye konuştu.(ABE-AÇ-Y)

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#Bursa#Bursa İmsakiye#Bursa İftar Saatleri