Bursa iftar vakti 2021! Bursa'da iftara ne kadar kaldı? 2021 Bursa iftar ve sahur saati imsakiyesi
Bursa iftar vakti 2021 ve iftara ne kadar kaldı sorusu kentte ikamet eden pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Bursa iftar vakti 2021 bilgileri çerçevesinde oruçlarını açacakları saati öğrenebilecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı araştırıyor. Peki, Bursa iftar vakti 2021 ne zaman ve iftara ne kadar kaldı? İşte, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı Bursa'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı ve Bursa iftar vakti hakkında detaylı bilgiler
Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
Bursa'da 22 Nisan'da iftar 19:56 olacak. Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:53
|19:47
|21:10*
|2
|14.04.2021
|04:51
|19:48
|21:12
|3
|15.04.2021
|04:49
|19:49
|21:13
|4
|16.04.2021
|04:47
|19:50
|21:14
|5
|17.04.2021
|04:45
|19:51
|21:16
|6
|18.04.2021
|04:43
|19:52
|21:17
|7
|19.04.2021
|04:41
|19:53
|21:18
|8
|20.04.2021
|04:40
|19:54
|21:20
|9
|21.04.2021
|04:38
|19:55
|21:21
|10
|22.04.2021
|04:36
|19:56
|21:23
|11
|23.04.2021
|04:34
|19:57
|21:24
|12
|24.04.2021
|04:32
|19:58
|21:25
|13
|25.04.2021
|04:30
|19:59
|21:27
|14
|26.04.2021
|04:29
|20:00
|21:28
|15
|27.04.2021
|04:27
|20:01
|21:30
|16
|28.04.2021
|04:25
|20:02
|21:31
|17
|29.04.2021
|04:23
|20:03
|21:32
|18
|30.04.2021
|04:22
|20:04
|21:34
|19
|01.05.2021
|04:20
|20:05
|21:35
|20
|02.05.2021
|04:18
|20:06
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:16
|20:07
|21:38
|22
|04.05.2021
|04:15
|20:08
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:13
|20:09
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:11
|20:10
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:10
|20:11
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:08
|20:12
|21:46**
|27
|09.05.2021
|04:06
|20:13
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:05
|20:14
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:03
|20:15
|21:50
|30
|12.05.2021
|04:02
|20:16
|21:51
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