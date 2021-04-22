Bursa iftar vakti 2021! Bursa'da iftara ne kadar kaldı? 2021 Bursa iftar ve sahur saati imsakiyesi

BURSA’da Yıldırım Belediyesinin, tarihi Yeşil Semtindeki Akdemir Sokakta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölgeye değer katarken, esnafın da yüzünü güldürdü.



Bursa-Yıldırım Belediyesinin, kafeler sokağı olarak da bilinen Akdemir Sokakta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölge halkı ve esnaftan tam not aldı. Tarihi Yeşil Semtindeki Akdemir Sokakın en eski esnafı olan 60 yaşındaki Süleyman Balsüzen, sokağın eski ve yeni hali arasında büyük fark olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır Akdemir Sokakta ayakkabıcılık yapan Balsüzen, Eskiden buralarda hep barakalar vardı. Manzara çok kötüydü. Esnaf arasında yer işgali nedeniyle kavgalar yaşanıyordu. Sokakta hep bir huzursuzluk vardı. Çok şükür Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza yönelik çok güzel bir projeyi hayta geçirdi. Bu süreçte de bizden herhangi bir par talebi olmadı diye konuştu.