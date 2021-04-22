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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 15:47 | 

Bursa iftar vakti 2021! Bursa'da iftara ne kadar kaldı? 2021 Bursa iftar ve sahur saati imsakiyesi

Bursa iftar vakti 2021 ve iftara ne kadar kaldı sorusu kentte ikamet eden pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Bursa iftar vakti 2021 bilgileri çerçevesinde oruçlarını açacakları saati öğrenebilecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı araştırıyor. Peki, Bursa iftar vakti 2021 ne zaman ve iftara ne kadar kaldı? İşte, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı Bursa'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı ve Bursa iftar vakti hakkında detaylı bilgiler

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Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Bursa'da 22 Nisan'da iftar 19:56 olacak. Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5319:4721:10*
214.04.202104:5119:4821:12
315.04.202104:4919:4921:13
416.04.202104:4719:5021:14
517.04.202104:4519:5121:16
618.04.202104:4319:5221:17
719.04.202104:4119:5321:18
820.04.202104:4019:5421:20
921.04.202104:3819:5521:21
1022.04.202104:3619:5621:23
1123.04.202104:3419:5721:24
1224.04.202104:3219:5821:25
1325.04.202104:3019:5921:27
1426.04.202104:2920:0021:28
1527.04.202104:2720:0121:30
1628.04.202104:2520:0221:31
1729.04.202104:2320:0321:32
1830.04.202104:2220:0421:34
1901.05.202104:2020:0521:35
2002.05.202104:1820:0621:37
2103.05.202104:1620:0721:38
2204.05.202104:1520:0821:40
2305.05.202104:1320:0921:41
2406.05.202104:1120:1021:43
2507.05.202104:1020:1121:44
2608.05.202104:0820:1221:46**
2709.05.202104:0620:1321:47
2810.05.202104:0520:1421:48
2911.05.202104:0320:1521:50
3012.05.202104:0220:1621:51


BURSA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BURSA’da Yıldırım Belediyesinin, tarihi Yeşil Semtindeki Akdemir Sokakta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölgeye değer katarken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Bursa-Yıldırım Belediyesinin, kafeler sokağı olarak da bilinen Akdemir Sokakta gerçekleştirdiği renovasyon çalışmaları bölge halkı ve esnaftan tam not aldı. Tarihi Yeşil Semtindeki Akdemir Sokakın en eski esnafı olan 60 yaşındaki Süleyman Balsüzen, sokağın eski ve yeni hali arasında büyük fark olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır Akdemir Sokakta ayakkabıcılık yapan Balsüzen, Eskiden buralarda hep barakalar vardı. Manzara çok kötüydü. Esnaf arasında yer işgali nedeniyle kavgalar yaşanıyordu. Sokakta hep bir huzursuzluk vardı. Çok şükür Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza yönelik çok güzel bir projeyi hayta geçirdi. Bu süreçte de bizden herhangi bir par talebi olmadı diye konuştu.

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Başkan Oktay Yılmazın, projenin başından sonuna kadar kendileri ile istişareler gerçekleştirdiğini belirten Süleyman Balsüzen, Başkanımız Oktay Yılmaz, sokağımıza geldikçe bizlere taleplerimizi sordu. Bizler de birkaç kere Belediyeye gittik. Uygulanacak projeyi bize detaylı şekilde anlattılar. Bizler de kabul ettik. Sonuç olarak ortaya çıkan proje çok kaliteli. Akdemir Sokak, Yıldırımın marka sokağı oldu. Belediye Başkanımız hem Bursaya yakışır bir sokak yaptı hem de esnafı sevindirdi. Daha ne olsun Benim işimin bereketi için bu çalışmaları yapan herkesten Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

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Yapılan renovasyon çalışmalarıyla daha modern bir görünüme sahip olan Kafeler Sokağının ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehrin görünümüne katkı sağlamak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katacak projeler açısından Kafeler Sokağı da iyi bir örnek teşkil etmekte. Ben Akdemir Sokaktaki hemşehrilerime bereketli işler diliyorum. Pandemi süreci bittiğinde kafeler sokağımız inşallah eskisinden daha hareketli şekilde hizmet vermeye devam edecek dedi.

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