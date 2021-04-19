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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 14:28 | 

Bursa iftar vakti 2021! Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa 2021 imsakiye bilgileri

Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının birinci haftasında Bursa iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 Bursa Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Bursa iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Bursa sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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Bursa iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bursa iftar vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Bursa Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Bursa iftar vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Bursa'da 19 Nisan'da iftar 19.53’de sahur ise 04:40'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5319:4721:10*
214.04.202104:5119:4821:12
315.04.202104:4919:4921:13
416.04.202104:4719:5021:14
517.04.202104:4519:5121:16
618.04.202104:4319:5221:17
719.04.202104:4119:5321:18
820.04.202104:4019:5421:20
921.04.202104:3819:5521:21
1022.04.202104:3619:5621:23
1123.04.202104:3419:5721:24
1224.04.202104:3219:5821:25
1325.04.202104:3019:5921:27
1426.04.202104:2920:0021:28
1527.04.202104:2720:0121:30
1628.04.202104:2520:0221:31
1729.04.202104:2320:0321:32
1830.04.202104:2220:0421:34
1901.05.202104:2020:0521:35
2002.05.202104:1820:0621:37
2103.05.202104:1620:0721:38
2204.05.202104:1520:0821:40
2305.05.202104:1320:0921:41
2406.05.202104:1120:1021:43
2507.05.202104:1020:1121:44
2608.05.202104:0820:1221:46**
2709.05.202104:0620:1321:47
2810.05.202104:0520:1421:48
2911.05.202104:0320:1521:50
3012.05.202104:0220:1621:51***




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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto yıkama işletmesinin bahçesinde bulunan çay ocağında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmedikleri belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.

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Polis ekipleri, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki oto yıkama işletmesinin çay ocağında çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı yönünde ihbar aldı.

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Adrese giden ekipler, içeride bulunan 11 kişi hakkında toplam 34 bin 980 liralık ceza tutanağı düzenledi.Çay ocağı işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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