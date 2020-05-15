Bursa corona virüs (koronavirüs) haritası.. İlçe ilçe Bursa Covid-19 risk haritası

Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. Bursa'nın tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona Bursa risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs risk haritası