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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 16:12,

Bursa corona virüs (koronavirüs) haritası.. İlçe ilçe Bursa Covid-19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının verileri geçtiğimiz gün güncellenerek kentlerdeki güncel rakamlar paylaşıldı. Bursa'nın bir çok ilçesindeki son durum da haritalı bir şekilde kentte yaşayan vatandaşların hizmetine sunuldu. Peki Bursa'da corona virüs risk haritasında son durum nedir? İşte Bursa ilçeleri Covid 19 (koronavirüs) risk haritası

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Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. Bursa'nın tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona Bursa risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs risk haritası

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