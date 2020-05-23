Bursa, Balıkesir, Denizli bayram namazı saati: Bayram namazı (duha namazı) vakti kaçta?
Bayram namazı saati, bayrama az bir zaman kala araştırılıyor. Müslümanlar her yıl dini bayramların birinci günü bu ibadeti yerine getiriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaat ile beraber namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. İşte Bursa, Balıkesir, Denizli bayram namazı saati
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Bayram namazı her yıl dini bayramların birinci günü Müslümanlar tarafından kılınıyor. Bu yıl koronavirüs önlemlerinden dolayı camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi sebebi ile evlerinde kalan vatandaşlar, bayram namazı saatinde duha namazını kılacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayınladı. İşte Bursa, Balıkesir, Denizli bayram namazı (duha namazı) saatleri…
BURSA BAYRAM NAMAZI (DUHA NAMAZI) SAATİ Bursa bayram namazı saati 06:15:00 olarak açıklandı.
BALIKESİR BAYRAM NAMAZI (DUHA NAMAZI) SAATİ Balıkesir bayram namazı saati 06:21:00 olacak.
DENİZLİ BAYRAM NAMAZI (DUHA NAMAZI) SAATİ Denizli bayram namazı saati 06:20:00 olarak açıklandı.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI? Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.
DUHA NAMAZI NASIL KILINIR? İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
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Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).