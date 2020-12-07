Burs taahhütnamesi nedir? Taahhütname onayı nasıl yapılır? Taahhütname onayı hakkında bilgiler...
Burs taahhütnamesi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs ve kredi sonuçları açıklaması ardından bir kez daha gündeme geldi. Burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin ödemelerinin gerçekleşmesi için taahhütname onayı işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, burs taahhütnamesi nedir? Taahhütname onayı nasıl yapılır? Taahhütname onayı hakkında bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.) Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.
2
Abone Ol
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler (anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle) burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
3
Abone Ol
Yurt dışındaki öğrenciler için
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
4
Abone Ol
Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.
Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.