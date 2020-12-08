Burs taahhütname onayı nasıl alınır ve taahhütnamesi nedir? İşte taahhütname alma işleminin detayları

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.



Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.