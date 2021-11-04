Burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Tüm gözler 2022 KYK burs ve kredi başvuru ekranında

KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK? Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



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Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;



KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 25 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.



Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.