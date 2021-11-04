Burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Tüm gözler 2022 KYK burs ve kredi başvuru ekranında
Öğrencilerin aylardır beklediği KYK 2021 burs ve kredi başvuruları bu yılda e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Lisans ve ön lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilk kez yükseköğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs imkanlarından faydalanacak. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?
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Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 öğretim yılı burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl bir lisans ve ön lisans programına yerleşen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu için geri sayım sona ermek üzere. İşte, 2021 burs başvuru takviminde son durum...
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 25 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.