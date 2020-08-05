Burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK burs başvuruları bekleniyor!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020 burs başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam eden gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. 2019'da ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını merak eden çok sayıda öğrenci, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?
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KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 eğitim dönemi KYK başvuruları hakkında ayrıntılar...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.