Gündem Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 16:13 , 05 Ağustos 2020 - 16:14

Burs başvuruları ne zaman? 2020 KYK burs başvuruları bekleniyor!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020 burs başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam eden gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. 2019'da ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını merak eden çok sayıda öğrenci, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?