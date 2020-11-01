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Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 18:19 | 

Burhan Kuzu kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? 3 dönem milletvekilliği ve parti kuruculuğu yapan Burhan Kuzu'nun hayatı

Burhan Kuzu'nun hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gören Burhan Kuzu yaşamını yitirdi. Burhan Kuzu'nun ölüm haberinin sonrasında AK Parti kanadından ve pek çok siyasiden taziye mesajları geldi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeliği ile siyasi hayatına başlayan Burhan Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevlerde yer aldı. Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı ve AK PARTİ MKYK Üyeliği görevlerinde de yer aldı. Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı da yaptı. Peki, Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, 3 dönem milletvekilliği ve parti kuruculuğu yapan Burhan Kuzu'nun biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler...

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Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi kariyerinde pek çok alanda boy gösteren Burhan Kuzu, stajyer kaymakamlık görevinin ardından hukuk alanında tahsilini sürdürme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. Bu süreçten itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevler ile kariyerini sürdürdü. Burhan Kuzu'nun vefatının ardından pek çok siyasiden taziye mesajı geldi. Peki, Burhan Kuzu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, Burhan Kuzu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bazı bilgiler

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.

Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

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Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

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22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu'nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda Şentop, "İstanbul Hukuk Fakültesinden Hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yer verdiği mesajında, "Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kurulumuz üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekili, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burhan Kuzu için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burhan Kuzu için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum.Başımız sağ olsun

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