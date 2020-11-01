Burhan Kuzu kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? 3 dönem milletvekilliği ve parti kuruculuğu yapan Burhan Kuzu'nun hayatı
Burhan Kuzu'nun hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gören Burhan Kuzu yaşamını yitirdi. Burhan Kuzu'nun ölüm haberinin sonrasında AK Parti kanadından ve pek çok siyasiden taziye mesajları geldi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeliği ile siyasi hayatına başlayan Burhan Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevlerde yer aldı. Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı ve AK PARTİ MKYK Üyeliği görevlerinde de yer aldı. Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı da yaptı. Peki, Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, 3 dönem milletvekilliği ve parti kuruculuğu yapan Burhan Kuzu'nun biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler...
Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi kariyerinde pek çok alanda boy gösteren Burhan Kuzu, stajyer kaymakamlık görevinin ardından hukuk alanında tahsilini sürdürme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. Bu süreçten itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevler ile kariyerini sürdürdü. Burhan Kuzu'nun vefatının ardından pek çok siyasiden taziye mesajı geldi. Peki, Burhan Kuzu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, Burhan Kuzu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bazı bilgiler
1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.
Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.
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