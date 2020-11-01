Burhan Kuzu kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? 3 dönem milletvekilliği ve parti kuruculuğu yapan Burhan Kuzu'nun hayatı

Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi kariyerinde pek çok alanda boy gösteren Burhan Kuzu, stajyer kaymakamlık görevinin ardından hukuk alanında tahsilini sürdürme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. Bu süreçten itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevler ile kariyerini sürdürdü. Burhan Kuzu'nun vefatının ardından pek çok siyasiden taziye mesajı geldi. Peki, Burhan Kuzu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, Burhan Kuzu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bazı bilgiler



1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.



Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.