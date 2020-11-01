Burhan Kuzu kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? 3 dönem milletvekilliği yaptı

Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Burhan Kuzu biyografisi ile araştırılmaya başlandı. AK Parti içerisinde aktif siyaseti ile tanınan Burhan Kuzu, televizyon programlarına sık sık çıkması dolayısıyla ekran karşısındaki pek çok kişinin de yakından tanıdığı isimler arasında yer almaktaydı. Peki, Burhan Kuzu kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler



1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.



Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.