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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 09:17 | 

Burhan Kuzu kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? 3 dönem milletvekilliği yaptı

Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi kariyerinde pek çok alanda boy gösteren Burhan Kuzu, stajyer kaymakamlık görevinin ardından hukuk alanında tahsilini sürdürme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kuzu, 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden birisi olarak siyasi hayatına başlangıç yaptı. Bu süreçten itibaren pek çok alanda faaliyet gösteren Kuzu, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra parti içi farklı görevler ile kariyerini sürdürdü. Peki, Burhan Kuzu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Burhan Kuzu biyografisi ile araştırılmaya başlandı. AK Parti içerisinde aktif siyaseti ile tanınan Burhan Kuzu, televizyon programlarına sık sık çıkması dolayısıyla ekran karşısındaki pek çok kişinin de yakından tanıdığı isimler arasında yer almaktaydı. Peki, Burhan Kuzu kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.

Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

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Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

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22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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