Burdur'un Bucak, Antalya'nın Manavgat ve Kaş ile Adana'nın Kozan ilçesinde yangın
Burdur'un Bucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ayrıca Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına da müdahale ediliyor. Son haber Adana'dan geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın paniğe neden oldu.
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ANTALYA - MANAVGAT
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ANTALYA - MANAVGAT
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ANTALYA - KAŞ
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ANTALYA - KAŞ
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ADANA - KOZAN
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YANGININ KÜLLERİ ANTALYA'DA
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle vatandaşlar panik oldu.
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle vatandaşlar panik oldu.
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle vatandaşlar panik oldu.