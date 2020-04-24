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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 15:25,

Burdur ve Isparta iftar saati: İmsakiye 2020 Isparta ve Burdur iftar saat kaçta?

Burdur ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Burdur iftar saatleri ve Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Burdur ve Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Burdur ve Isparta için iftar saatleri bilgileri

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Burdur ve Isparta iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Burdur'da bugün iftar saat 19.49'da yapılacak. Isparta'da ise iftar saati 19.48 olacak. İşte, Burdur ve Isparta'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Burdur ve Isparta imsakiye bilgileri

BURDUR VE ISPARTA İMSAKİYE 2020

Hem Burdur hem de Isparta'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

2ISPARTA İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

ISPARTA İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3419:4821:12*
225.04.202004:3319:4921:13
326.04.202004:3119:5021:14
427.04.202004:3019:5121:15
528.04.202004:2819:5221:17
629.04.202004:2619:5321:18
730.04.202004:2519:5421:19
801.05.202004:2319:5521:20
902.05.202004:2219:5621:22
1003.05.202004:2019:5721:23
1104.05.202004:1919:5821:24
1205.05.202004:1719:5921:26
1306.05.202004:1619:5921:27
1407.05.202004:1420:0021:28
1508.05.202004:1320:0121:29
1609.05.202004:1120:0221:31
1710.05.202004:1020:0321:32
1811.05.202004:0820:0421:33
1912.05.202004:0720:0521:35
2013.05.202004:0620:0621:36
2114.05.202004:0420:0721:37
2215.05.202004:0320:0721:38
2316.05.202004:0220:0821:40
2417.05.202004:0120:0921:41
2518.05.202003:5920:1021:42
2619.05.202003:5820:1121:43**
2720.05.202003:5720:1221:45
2821.05.202003:5620:1321:46
2922.05.202003:5520:1321:47
3023.05.202003:5420:1421:48


ISPARTA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3BURDUR İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

BURDUR İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3619:4921:12*
225.04.202004:3419:5021:14
326.04.202004:3219:5121:15
427.04.202004:3119:5221:16
528.04.202004:2919:5321:18
629.04.202004:2819:5421:19
730.04.202004:2619:5521:20
801.05.202004:2419:5621:21
902.05.202004:2319:5721:23
1003.05.202004:2119:5821:24
1104.05.202004:2019:5921:25
1205.05.202004:1820:0021:26
1306.05.202004:1720:0021:28
1407.05.202004:1520:0121:29
1508.05.202004:1420:0221:30
1609.05.202004:1320:0321:32
1710.05.202004:1120:0421:33
1811.05.202004:1020:0521:34
1912.05.202004:0820:0621:35
2013.05.202004:0720:0721:37
2114.05.202004:0620:0821:38
2215.05.202004:0420:0821:39
2316.05.202004:0320:0921:40
2417.05.202004:0220:1021:42
2518.05.202004:0120:1121:43
2619.05.202004:0020:1221:44**
2720.05.202003:5820:1321:45
2821.05.202003:5720:1321:47
2922.05.202003:5620:1421:48
3023.05.202003:5520:1521:49


BURDUR VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, beldede yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine beldeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Jandarma ekipleri, beldenin girişini kapatarak nöbet tutmaya başladı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin beldede çalışma yaptığı bildirildi.

5

Bursa'da cuma, kandil ve ramazan gibi mübarek günlerde dolup taşan selatin camileri, korona virüs salgını sebebiyle ilk defa ramazan ayına boş girdi. İslam dünyasında 5.mabed olarak bilinen Ulucami'nin bomboş hali havadan görüntülendi. Dün gece ilk teravih ile birlikte mahyaları yanan Ulucami'den, "Hoş geldin mübarek ramazan"mesajı verildi.

Geçtiğimiz yıllarda ramazan ayının ilk cuma namazında camiler dolup taşarken, korona virüs sebebiyle bu sene büyük camiler mahzun kaldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler, sessizliğe büründü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cemaatle birlikte namaz kılınmaması kararı devam ederken, ramazan ayının ilk cumasında Ulucami başka olmak Emir Sultan ve Yeşil gibi Bursa'nın selatin camilerinin sessizliği havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yıllardaki görüntülerde ise ramazan ayının cuma, kandil gibi günlerinde Bursa'daki camilerde büyük bir yoğunluğun yaşandığı camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kıldı.

Evlerinde yükselen ezanları dinleyen vatandaşlar da müezzinin okuduğu ezanın ardından tekbir ve dualara amin diyerek eşlik etti. Dün gece asılan mahyalar ise, geceyi aydınlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, teravih namazlarının ramazan ayı boyunca camilerde kılınmayacağını vatandaşların teravih namazını ferdi olarak eda edebileceğini belirtmiş, aile içinde ve çocuklarla birlikte kılınması konusunda tavsiye de bulunmuştu.

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