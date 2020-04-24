Burdur ve Isparta iftar saati: İmsakiye 2020 Isparta ve Burdur iftar saat kaçta?
Burdur ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Burdur iftar saatleri ve Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Burdur ve Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Burdur ve Isparta için iftar saatleri bilgileri
Burdur ve Isparta iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Burdur'da bugün iftar saat 19.49'da yapılacak. Isparta'da ise iftar saati 19.48 olacak. İşte, Burdur ve Isparta'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Burdur ve Isparta imsakiye bilgileri
BURDUR VE ISPARTA İMSAKİYE 2020
Hem Burdur hem de Isparta'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
ISPARTA İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:34
|19:48
|21:12*
|2
|25.04.2020
|04:33
|19:49
|21:13
|3
|26.04.2020
|04:31
|19:50
|21:14
|4
|27.04.2020
|04:30
|19:51
|21:15
|5
|28.04.2020
|04:28
|19:52
|21:17
|6
|29.04.2020
|04:26
|19:53
|21:18
|7
|30.04.2020
|04:25
|19:54
|21:19
|8
|01.05.2020
|04:23
|19:55
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:22
|19:56
|21:22
|10
|03.05.2020
|04:20
|19:57
|21:23
|11
|04.05.2020
|04:19
|19:58
|21:24
|12
|05.05.2020
|04:17
|19:59
|21:26
|13
|06.05.2020
|04:16
|19:59
|21:27
|14
|07.05.2020
|04:14
|20:00
|21:28
|15
|08.05.2020
|04:13
|20:01
|21:29
|16
|09.05.2020
|04:11
|20:02
|21:31
|17
|10.05.2020
|04:10
|20:03
|21:32
|18
|11.05.2020
|04:08
|20:04
|21:33
|19
|12.05.2020
|04:07
|20:05
|21:35
|20
|13.05.2020
|04:06
|20:06
|21:36
|21
|14.05.2020
|04:04
|20:07
|21:37
|22
|15.05.2020
|04:03
|20:07
|21:38
|23
|16.05.2020
|04:02
|20:08
|21:40
|24
|17.05.2020
|04:01
|20:09
|21:41
|25
|18.05.2020
|03:59
|20:10
|21:42
|26
|19.05.2020
|03:58
|20:11
|21:43**
|27
|20.05.2020
|03:57
|20:12
|21:45
|28
|21.05.2020
|03:56
|20:13
|21:46
|29
|22.05.2020
|03:55
|20:13
|21:47
|30
|23.05.2020
|03:54
|20:14
|21:48
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BURDUR İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|19:49
|21:12*
|2
|25.04.2020
|04:34
|19:50
|21:14
|3
|26.04.2020
|04:32
|19:51
|21:15
|4
|27.04.2020
|04:31
|19:52
|21:16
|5
|28.04.2020
|04:29
|19:53
|21:18
|6
|29.04.2020
|04:28
|19:54
|21:19
|7
|30.04.2020
|04:26
|19:55
|21:20
|8
|01.05.2020
|04:24
|19:56
|21:21
|9
|02.05.2020
|04:23
|19:57
|21:23
|10
|03.05.2020
|04:21
|19:58
|21:24
|11
|04.05.2020
|04:20
|19:59
|21:25
|12
|05.05.2020
|04:18
|20:00
|21:26
|13
|06.05.2020
|04:17
|20:00
|21:28
|14
|07.05.2020
|04:15
|20:01
|21:29
|15
|08.05.2020
|04:14
|20:02
|21:30
|16
|09.05.2020
|04:13
|20:03
|21:32
|17
|10.05.2020
|04:11
|20:04
|21:33
|18
|11.05.2020
|04:10
|20:05
|21:34
|19
|12.05.2020
|04:08
|20:06
|21:35
|20
|13.05.2020
|04:07
|20:07
|21:37
|21
|14.05.2020
|04:06
|20:08
|21:38
|22
|15.05.2020
|04:04
|20:08
|21:39
|23
|16.05.2020
|04:03
|20:09
|21:40
|24
|17.05.2020
|04:02
|20:10
|21:42
|25
|18.05.2020
|04:01
|20:11
|21:43
|26
|19.05.2020
|04:00
|20:12
|21:44**
|27
|20.05.2020
|03:58
|20:13
|21:45
|28
|21.05.2020
|03:57
|20:13
|21:47
|29
|22.05.2020
|03:56
|20:14
|21:48
|30
|23.05.2020
|03:55
|20:15
|21:49
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