Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BURDUR MERKEZ BOZKURT MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 655 ADET KONUT VE 41 ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 72 adet konut satışa sunulmuştu. TOKİ konutları için başvuruda bulunan vatandaşların beklediği gün geldi çattı. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Burdur Merkez kurası noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Burdur konutları kura çekilişini TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.
''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Burdur Merkez kurası başlıyor. https://t.co/9pkTVmdQrA— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 17, 2022
Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
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Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 5 adet, 3+1 nitelikli konutlar için 20 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, konut satınalma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 07 Mart 2022, yedekhak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 16 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.