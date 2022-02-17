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Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

#Toki#Toki Kura#Burdur Toki

TOKİ Burdur Merkez Bozkurt mahallesi konut projesinin kurası için 17 Şubat 2022 tarihi işaret edilmişti. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Burdur Merkez kurası saat 14.00 itibariyle başladı. Kura çekimi sonucunda 72 ev sahiplerini bulacak. İşte TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI...

1/5Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BURDUR MERKEZ BOZKURT MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 655 ADET KONUT VE 41 ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 72 adet konut satışa sunulmuştu. TOKİ konutları için başvuruda bulunan vatandaşların beklediği gün geldi çattı. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Burdur Merkez kurası noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

2/5Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Burdur konutları kura çekilişini TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.

3/5Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 5 adet, 3+1 nitelikli konutlar için 20 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

5/5BAŞVURU BEDELLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK

BAŞVURU BEDELLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, konut satınalma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 07 Mart 2022, yedekhak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 16 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

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