Burdur TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYIN SAYFASI

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 5 adet, 3+1 nitelikli konutlar için 20 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.