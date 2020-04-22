Burdur sahur ve iftar vakti: Burdur’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2020 İmsakiye
Burdur Ramazan İmsakiyesi araştırılıyor. Müslümanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı içerinde oruç tutacaklar. 29 gün boyunca oruç tutacak vatandaşların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanet Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Peki Burdur’da sahur ve iftar saat kaçta?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Burdur’da iftar, sahur, imsak saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi, oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar 23 Nisan’ı 24 Nisan’a başlayan gece sahura kalkacaklar. Burdur’da yaşayan vatandaşlar, “İlk sahur ve iftar saat kaçta?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. İşte Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…
2
BURDUR’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Burdur’da ilk sahur 04:36’da, ilk iftar 19:49’da olacak.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
4
Yemek duası; "Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…" Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"