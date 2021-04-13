MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBurdur iftar saati 2021! Burdur imsakiye ve iftar vakti ve sahur saati bilgileri
GeriGündem Burdur iftar saati 2021! Burdur imsakiye ve iftar vakti ve sahur saati bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:47 | 

Burdur iftar saati 2021! Burdur imsakiye ve iftar vakti ve sahur saati bilgileri

Burdur iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Burdur'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Burdur iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Burdur'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Burdur iftar ve sahur vakti bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Burdur iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Burdur iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Burdur imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

BURDUR İFTAR SAATİ 2021

Burdur ilk iftar saati 19.39 olacak. Burdur'da teravih saati ise 20.59 olarak eda edilecek.

BURDUR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5519:3920:59*
214.04.202104:5319:4021:00
315.04.202104:5119:4121:01
416.04.202104:4919:4221:02
517.04.202104:4819:4321:04
618.04.202104:4619:4421:05
719.04.202104:4419:4521:06
820.04.202104:4319:4621:07
921.04.202104:4119:4621:08
1022.04.202104:3919:4721:10
1123.04.202104:3819:4821:11
1224.04.202104:3619:4921:12
1325.04.202104:3419:5021:13
1426.04.202104:3319:5121:15
1527.04.202104:3119:5221:16
1628.04.202104:3019:5321:17
1729.04.202104:2819:5421:18
1830.04.202104:2619:5521:20
1901.05.202104:2519:5621:21
2002.05.202104:2319:5721:22
2103.05.202104:2219:5721:24
2204.05.202104:2019:5821:25
2305.05.202104:1919:5921:26
2406.05.202104:1720:0021:27
2507.05.202104:1620:0121:29
2608.05.202104:1420:0221:30**
2709.05.202104:1320:0321:31
2810.05.202104:1120:0421:33
2911.05.202104:1020:0521:34
3012.05.202104:0920:0621:35***


BURDUR VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2HANGİ BESİNLER DAHA TOK KALMAMIZI SAĞLAR

HANGİ BESİNLER DAHA TOK KALMAMIZI SAĞLAR?

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, ramazan ayında tok tutan besinler ile ilgili de şunları söyledi; "Tam buğday, çavdar ve kepek ekmeği gibi esmer ekmek çeşitleri kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve tokluk hissini uzatır. Kişinin fiziksel özelliklerine göre tüketilen ekmek miktarı değişebilir. Özellikle haşlanmış yumurta daha uzun süre tokluk hissi veren bir protein kaynağıdır. sahur da 1-2 adet haşlama yumurta tüketilebilir. Haşlama yumurta sevmeye bireyler ise 1 tatlı kaşığı yağ hazırlanmış omlet veya menemen tüketebilir. Beyaz peynir veya lor ile hazırlanmış omlet çeşitleri de tercih edilebilir. Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar da uzuk süre doygunluk veren kuruyemişlerdir. Sahurda porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilebilir. Süt ve yoğurt da tokluk verene besinler arasındadır. Sahur öğününde 1 bardak süt, 1 bardak ayran veya 1 kase yoğurt tüketilmesi kan şekerinin dengede kalmasında ve tokluk hissinin uzun sürmesinde etkili olur. Kuru hurma, kuru incir ve kuru kayısı da tercih edilebilir. Ancak kalorinin yüksek olmaması için kuru meyve miktarlarına dikkat edilmelidir. Bu dönemde beslenme düzeni değiştiğinden kabızlık şikayetleri sık görülebilir. Sindirim sorunlarının engellenmesi için özellikle 2-3 adet kuru kayısı tüketilebilir. Kuru hurma da lif açısından zengindir ve uzun süre doygunluk hissi verir.

3

Ramazan ayına özel menü de hazırlayan Tuna, "Sahurda 2 adet kuru kayısı veya 1 adet kuru hurma, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir veya 2 kaşık lor peyniri, mevsim yeşillikleri (salata), 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği, 1 bardak süt veya 1 kase yoğurt yenebilir. İftarda 1 adet kuru hurma veya 3 adet zeytin, 1 kepçe çorba sonrasında 5 dakikalık ara verilmeli. Sonrasında 1 dilim tam buğday ekmek, 6 yemek kaşığı etli/kıymalı sebze veya bakliyat yemeği (susuz), 4 kaşık yoğurt veya 1 kse cacık veya 1 bardak ayran, zeytinyağı eklenmiş salata veya haşlama sebze yenmeli. İftardan sonra gece saat 22 gibi 1 bardak süt/kefir/yoğurt, 1 porsiyon meyve ile gece ara öğünü uygulanabilir" dedi.

4
5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi