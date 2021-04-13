Burdur iftar saati 2021! Burdur imsakiye ve iftar vakti ve sahur saati bilgileri
Burdur iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Burdur'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Burdur iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Burdur'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Burdur iftar ve sahur vakti bilgileri
Burdur iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Burdur iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Burdur imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
BURDUR İFTAR SAATİ 2021
Burdur ilk iftar saati 19.39 olacak. Burdur'da teravih saati ise 20.59 olarak eda edilecek.
BURDUR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:55
|19:39
|20:59*
|2
|14.04.2021
|04:53
|19:40
|21:00
|3
|15.04.2021
|04:51
|19:41
|21:01
|4
|16.04.2021
|04:49
|19:42
|21:02
|5
|17.04.2021
|04:48
|19:43
|21:04
|6
|18.04.2021
|04:46
|19:44
|21:05
|7
|19.04.2021
|04:44
|19:45
|21:06
|8
|20.04.2021
|04:43
|19:46
|21:07
|9
|21.04.2021
|04:41
|19:46
|21:08
|10
|22.04.2021
|04:39
|19:47
|21:10
|11
|23.04.2021
|04:38
|19:48
|21:11
|12
|24.04.2021
|04:36
|19:49
|21:12
|13
|25.04.2021
|04:34
|19:50
|21:13
|14
|26.04.2021
|04:33
|19:51
|21:15
|15
|27.04.2021
|04:31
|19:52
|21:16
|16
|28.04.2021
|04:30
|19:53
|21:17
|17
|29.04.2021
|04:28
|19:54
|21:18
|18
|30.04.2021
|04:26
|19:55
|21:20
|19
|01.05.2021
|04:25
|19:56
|21:21
|20
|02.05.2021
|04:23
|19:57
|21:22
|21
|03.05.2021
|04:22
|19:57
|21:24
|22
|04.05.2021
|04:20
|19:58
|21:25
|23
|05.05.2021
|04:19
|19:59
|21:26
|24
|06.05.2021
|04:17
|20:00
|21:27
|25
|07.05.2021
|04:16
|20:01
|21:29
|26
|08.05.2021
|04:14
|20:02
|21:30**
|27
|09.05.2021
|04:13
|20:03
|21:31
|28
|10.05.2021
|04:11
|20:04
|21:33
|29
|11.05.2021
|04:10
|20:05
|21:34
|30
|12.05.2021
|04:09
|20:06
|21:35***
BURDUR VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ