Burcu’nun çocukluk travması: Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Ben de pek çoğunuz gibi ilk kez duydum.

Babası çok hastayken sonra pişmanlık duymamak için helalleşmeye gidiyor.

Çok hasta ve zor durumda olduğunu görünce içini bir rahatlık ve huzur kaplıyor.

Sonunda da babasına, “Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.