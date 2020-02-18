Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 10:41,
Burcu’nun çocukluk travması: Hiçbir şey göründüğü gibi değil
Burcu Esmersoy'un "Babam bizi hortumla döverdi" açıklamaları olay oldu. Cengiz Semercioğlu, Esmersoy'un açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı...
Dışarıdan baktığımız hayatların, kimi zaman düşünmeden eleştirdiğimiz ne büyük travmaları olduğunu görüyorsunuz değil mi...
O yaldızlı, pırıl pırıl hayatları kazıdığımızda büyük dramlar çıkıyor.
Bu sefer kazıyan uzman psikolog Gökhan Çınar oldu.
Youtube’taki Katarsis programında Burcu Esmersoy’u ‘yatırdığı’ kırmızı koltuğunda şaşırtıcı bilgiler öğrendi. Açıkçası Burcu’yu yıllardır tanırım, birlikte yurtdışı maç seyahatlerimiz bile vardır...
Ailesiyle sorunları olduğunu bilirdim de böyle travmaya yol açabilecek olaylar yaşadığını bilmezdim.
3-4 yaşında küçücük bir çocukken evdeki küçük tuvalete kapatılıp babası tarafından hortumla dövüldüğünü...
Yersiz yere sürekli azarladığını...
Babasıyla ilgili sorunları çözemediğini...
18 yaşına kadar annesine teyze demek zorunda kaldığını...
Ben de pek çoğunuz gibi ilk kez duydum.
Babası çok hastayken sonra pişmanlık duymamak için helalleşmeye gidiyor.
Çok hasta ve zor durumda olduğunu görünce içini bir rahatlık ve huzur kaplıyor.
Sonunda da babasına, “Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.
Allah hiçbir çocuğa bunları yaşatmasın...
Allah hiçbir evlada böyle babalar, anneler vermesin...
Ama hayatta bundan çok daha fazlası da oluyor işte...
Kendi çocuğunu bırakın dövmeyi, işkence edenler, öldürenler, istismar edenler, tecavüz edenler...
Bir küçük kız çocuğu olarak Burcu’nun da payına az şey düşmemiş.
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