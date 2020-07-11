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Ali KESER
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 07:00,

Burcu Özberk Bodrum'da! 4. denemede başardı...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Afili Aşk”ın final yapmasının ardından tatile çıkan Burcu Özberk, Bodrum’a gitti.

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Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir plajdaydı.

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Yüzdüğü sırada yanına yanaşan birkaç küçük çocuk, oyuncuyu “Gazeteciler seni çekiyor abla” diyerek uyardı.

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Özberk, çocukların uyarısıyla arkadaşlarının güneşlendiği deniz yatağına yöneldi. Ancak yatağa bir türlü çıkamadı.

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Üç kez düşen oyuncu, dördüncü denemesinde deniz yatağına çıkmayı başardı. Ekipteki erkeklerden biri ise görüntülenmemek için suya atlayarak iskeleye çıktı.

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