Burcu Özberk Bodrum'da! 4. denemede başardı...

Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir plajdaydı. Yüzdüğü sırada yanına yanaşan birkaç küçük çocuk, oyuncuyu “Gazeteciler seni çekiyor abla” diyerek uyardı. Özberk, çocukların uyarısıyla arkadaşlarının güneşlendiği deniz yatağına yöneldi. Ancak yatağa bir türlü çıkamadı. Üç kez düşen oyuncu, dördüncü denemesinde deniz yatağına çıkmayı başardı. Ekipteki erkeklerden biri ise görüntülenmemek için suya atlayarak iskeleye çıktı.