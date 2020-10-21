Burcu Kıratlı'dan yeni paylaşım: Sinan ile beni üçüncü şahıslar ayıramaz!
Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Burcu Kıratlı’dan yeni açıklama geldi. İlişkimizde hiçbir zaman’ üçüncü kişiler olmadı’ diyen Kıratlı artık aşk hayatıyla değil mesleğiyle ön plana çıkacağını söyledi.
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Dedikodular ortalığı karıştırdı… Son günlerin en çok konuşulan iki ismi Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl! Uzun zamandır birlikte olan çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti.
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Ayrılıkla ilgili ortaya iki iddia atıldı! Çift ilişkilerinde kıskançlık krizini aşamadı. Diğer iddiaysa Sinan Akçıl’ın Azeri bir güzelden bebek beklediği.
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Çıkan haberlerin ardından bir süredir ayrı olduklarını kabul eden çift ‘"Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz, sevgimiz büyüyor. Bir kez daha iyi ki varsın 'mucize' dedikleri 3 hece’ ifadelerini kullandı.
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O KADIN 11 KEZ BENİ ARADI
Dün sessizliğini bozan Burcu Kıratlı, ‘3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor. Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum” dedi.
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ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR BİZİ AYIRAMAZ!
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Burcu Kıratlı, ‘Son açıklama’ başlığıyla şu mesajı yayınladı:Herkese merhaba, Bir kaç şey paylaşmak istiyorum sizinle... Maalesef elimde olmayan sebepler yüzünden ilişkim çok fazla magazin önünde yaşandı. Asla tercih edeceğim bir şey olmadığından bu da beni çok üzüyor.
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Her ilişkide yaşanan problemleri, biz de bazen yaşıyoruz. Duygularıyla yaşayan ve bununla iş yapan 2 insan olduğumuz için stratejik davranıp sakin durabilmek yerineaşkın getirdiği fevri yükselmeler yüzünden alınan ani kararlarımıza ve sözlerimize ve bütün bu durumlara sizlerde şahit oluyorsunuz.
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İlişkimiz boyunca, ikimizde asla üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize.. İftira atılır ama izi kalmaz bizde. Aşka yakışmayan durumlar söz konusu asla olmadı. Olamaz da.İçimiz rahat, birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam!Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir… Ama asla üçüncü kişiler değildir.
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İsteğim.... Daha önceki gibi işimle ve yeteneğimle güzel kalplerinize dokunmak. Bundan sonra daha dikkatli davranıp karşınıza sadece nefes aldığım oyunculuğumla çıkacağım. Siz de bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum.