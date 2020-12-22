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Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 07:29 | 

Burcu Kıratlı sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Burcu Kıratlı, Kemerburgaz’da sokak hayvanlarını beslerken görüntülendi: “Burada terk edilmiş çok köpek var, hepsi de aç.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1ELLERİYLE TEK TEK BESLEDİ
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ELLERİYLE TEK TEK BESLEDİ

Burcu Kıratlı önceki gün Kemerburgaz’da, ormanlık alanda yaşayan köpeklere mama dağıtırken görüntülendi.

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Aracından indiğinde etrafı köpekler tarafından sarılan oyuncu, hayvanların hepsini elleriyle besledi.

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Kendisinden ve diğer hayvanlardan korkan bir köpekle de yakından ilgilendi, mamasını yiyene kadar başında bekledi.

4ACABA DOYMAYAN OLDU MU
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ACABA DOYMAYAN OLDU MU?

Muhabirleri fark edince şaşkınlığını “Sizin ne işiniz var burada!” diyerek dile getiren Burcu Kıratlı, bulduğu her fırsatta bu ormana geldiğini söyledi:

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“Burada hem spor yapıyorum hem de hayvanları besliyorum. Terk edilmiş çok köpek var, hepsi de aç. İçim parçalanıyor. Acaba doymayan oldu mu diye düşünmekten kahroluyorum.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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