Burcu Kıratlı sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Burcu Kıratlı önceki gün Kemerburgaz’da, ormanlık alanda yaşayan köpeklere mama dağıtırken görüntülendi. Aracından indiğinde etrafı köpekler tarafından sarılan oyuncu, hayvanların hepsini elleriyle besledi. Kendisinden ve diğer hayvanlardan korkan bir köpekle de yakından ilgilendi, mamasını yiyene kadar başında bekledi.Muhabirleri fark edince şaşkınlığını “Sizin ne işiniz var burada!” diyerek dile getiren Burcu Kıratlı, bulduğu her fırsatta bu ormana geldiğini söyledi:“Burada hem spor yapıyorum hem de hayvanları besliyorum. Terk edilmiş çok köpek var, hepsi de aç. İçim parçalanıyor. Acaba doymayan oldu mu diye düşünmekten kahroluyorum.”