Burcu Kıratlı ilk kez itiraf etti: Mahkemede hakime hanım 'Sence barışırlar mı? 'diye sordu
Oyuncu Burcu Kıratlı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çok samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Sinan Akçıl ile evliliği, boşanması ve ardından tekrar barışmaları magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Kıratlı ilk kez bu konuda bu kadar çok konuştuğunu belirterek Sinan Akçıl’ı tek kelime “aşk” ile tanımlayabildiğini söyledi. Birbirlerinde eksik olan yerleri tamamladıklarını itiraf eden güzel oyuncu boşanma sürecinde mahkemede yaşadıkları bir anıyı ilk kez anlattı.
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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ilgili sorulan “Çok aşıksınız evet ama 2 ayda evlenmeye nasıl karar verdiniz?” sorusuna, “Ben hiçbir zaman evlenmeyi düşünmeyen biriydim. Birkaç proje daha yapmak biraz daha adımlarımı sağlamlaştırmak istiyordum. Ama aşk öyle bir şey ki bütün planları alt üst ediyor. Hayat seni bir yerlere götürüyor. Otururken Sinan biden bana “Kimliğin lazım.” dedi. Amsterdam’a başvurmuş, bir sürü plan yapmış. Ben daha evlilik mi filan diye düşünürken bana “Çok güzel olacak bak zaten 7/24 birlikteyiz. Kafamız uyuşuyor, çok tamamlıyoruz birbirimizi.” dedi. Bir anda evlendik” dedi.
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Burcu Kıratlı İlk Kez İtiraf Etti: "Mahkemede Hakime Hanım "Barışırlar Mı?" Diye Sordu
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Yıllardır Burcu Kıratlı denince akıllara markalaşmış bir isim geliyor. Bunun farkında mısın? Farkındayım tabii ama doğuştan gelen bir şey bence. Kendini bir marka yapmanın sonradan olabileceğini düşünmüyorum ben. İnsanlara farklı bir şey vermek beni hep mutlu etti. Bu yüzden ismimin sizin tarafınızdan da böyle anılması beni çok mutlu etti. Herkes belli bir nedenden dolayı kim olduğunu anlatmaktan çekinebilir. Bu yüzden sohbetin başında sana bunu sormak istiyorum. Kimsin sen? Hayatımızın her döneminde benliğimizi aradığımızı düşünüyorum. Her bir tecrübe bize yeni bir şey katıyor. Değişmeyen bir şeyim varsa çocuksu bir yapımın olmasıdır. Çok küçük şeylere bile sevinebiliyorum. Ufacık bile olsa kötü şeylerin yaşandığı durumda dünyam kararıyor. Aslında duygularımı yüksek yaşamam oyunculuğumu besliyor.
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ÜNLÜ OLMAK HAYATIMI ÇOK DEĞİŞTİRMEDİ
Oyunculuğunda getirdiği ve sonrasında artan bir popülarite var. Ünlü olmadan önceki ve sonraki hayatın arasında neler değişti? Ben ün sahibiysem ve çok tanınıyorsam bu benden sonra gelecek olan genç kızlara ve erkeklere örnek olmam gerekir. Bu bir duruştur ve duruşun bir cinsiyeti yoktur. Bugün bile bir anne gelip yanıma “Benim kızım seni çok seviyor. Takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz seni.” demesi beni gururlandırıyor. Annenin beni onayladığını gösterir bu. Bu durum bende her zaman böyle olduğu için ünlü olduktan sonra hayatımda çok bir şey değişmedi. Mutluluğu nasıl yaşadığını çok merak ediyorum. İçinde kıpır kıpırsın ama dış görünümünde cool bir insansın. O cool kadının nasıl çocuklaştığını ve mutlu olduğunu nasıl tarif ediyorsun? Ben aslında mesleğimin dışında duygularını çok ifade edebilen bir insan değilim. Duygularını içinde yaşayan bir insanım. Ama sevdiğim bir yere götürüldüğüm zaman bir anda çocuk olabiliyorum ve mutluluk fışkırabiliyor. Sana iki kelimeden oluşan bir soru soracağım ve içeriğini sana bırakacağım. Sinan Akçıl? Sorun iki kelime Sinan Akçıl. Tek kelime cevap vereyim o zaman. Aşk. (Gülüyor.) Sinan ile 3-4 yıldır tanışıyoruz. Ailemden dolayı tanıdım ben Sinan’ı. Tanıştığımız günden beri hep birbirimiz ile uğraşırdık. O konserden çıkar beni arardı, ben setten çıkar onu arardım. Ama arkadaşız o sırada ve ikimizin hayatında da birileri var. O bana “Sen böyle çalış, gez. Kapadokya’da setin bitsin bir gün ben seninle evleneceğim göreceksin.” derdi.
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SENİNLE HAYATTA EVLENMEM
Bunlar doğru oluyormuş demek ki. Oluyormuş gerçekten, evet. Ben “Saçmalama ben seninle hayatta evlenmem.” diye karşılık verirdim. Arkadaş olunca bütün detayını biliyorsun. Bir gün aile yemeği yedik ve sonrasında programa devam ettik biz. Ben dışarıya çıkmayı çok seviyorum, Sinan ise evde durmayı. Ben dışarı çıkmak için ısrar ettim o da kabul etti. O günden sonra biz hiç ayrılmadık Sinan ile. 2 ay sonra evlendik. sonraki hayatın arasında neler değişti? Ben ün sahibiysem ve çok tanınıyorsam bu benden sonra gelecek olan genç kızlara ve erkeklere örnek olmam gerekir. Bu bir duruştur ve duruşun bir cinsiyeti yoktur. Bugün bile bir anne gelip yanıma “Benim kızım seni çok seviyor. Takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz seni.” demesi beni gururlandırıyor. Annenin beni onayladığını gösterir bu. Bu durum bende her zaman böyle olduğu için ünlü olduktan sonra hayatımda çok bir şey değişmedi. Mutluluğu nasıl yaşadığını çok merak ediyorum. İçinde kıpır kıpırsın ama dış görünümünde cool bir insansın. O cool kadının nasıl çocuklaştığını ve mutlu olduğunu nasıl tarif ediyorsun? Ben aslında mesleğimin dışında duygularını çok ifade edebilen bir insan değilim. Duygularını içinde yaşayan bir insanım. Ama sevdiğim bir yere götürüldüğüm zaman bir anda çocuk olabiliyorum ve mutluluk fışkırabiliyor.
6
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Sana iki kelimeden oluşan bir soru soracağım ve içeriğini sana bırakacağım. Sinan Akçıl? Sorun iki kelime Sinan Akçıl. Tek kelime cevap vereyim o zaman. Aşk. (Gülüyor.) Sinan ile 3-4 yıldır tanışıyoruz. Ailemden dolayı tanıdım ben Sinan’ı. Tanıştığımız günden beri hep birbirimiz ile uğraşırdık. O konserden çıkar beni arardı, ben setten çıkar onu arardım. Ama arkadaşız o sırada ve ikimizin hayatında da birileri var. O bana “Sen böyle çalış, gez. Kapadokya’da setin bitsin bir gün ben seninle evleneceğim göreceksin.” derdi. Bunlar doğru oluyormuş demek ki. Oluyormuş gerçekten, evet. Ben “Saçmalama ben seninle hayatta evlenmem.” diye karşılık verirdim. Arkadaş olunca bütün detayını biliyorsun. Bir gün aile yemeği yedik ve sonrasında programa devam ettik biz. Ben dışarıya çıkmayı çok seviyorum, Sinan ise evde durmayı. Ben dışarı çıkmak için ısrar ettim o da kabul etti. O günden sonra biz hiç ayrılmadık Sinan ile. 2 ay sonra evlendik. Çok aşıksınız evet ama iki ayda evlenmeye nasıl karar verdiniz? Ben hiçbir zaman evlenmeyi düşünmeyen biriydim. Birkaç proje daha yapmak biraz daha adımlarımı sağlamlaştırmak istiyordum. Ama aşk öyle bir şey ki bütün planları alt üst ediyor. Hayat seni bir yerlere götürüyor. Otururken Sinan biden bana “Kimliğin lazım.” dedi. Amsterdam’a başvurmuş, bir sürü plan yapmış. Ben daha evlilik mi filan diye düşünürken bana “Çok güzel olacak bak zaten 7/24 birlikteyiz. Kafamız uyuşuyor, çok tamamlıyoruz birbirimizi.” dedi. Bir anda evlendik. Ama Sinan çok güçlü karakterde bir adam, ben de çok güçlü karakterde bir kadınım. Çok çatıştık aynı evin içinde. O ne kadar popçu olsa da örf ve adetlerine çok bağlı. Ben kız arkadaşlarımla yemeğe gideceğim dediğim zaman “Ne demek yani?” diyor. Bende kıskanç bir kadınım, o konserden çıkıyor mesela kadınlar çıldırmış üstünü başını yırtmış. Böyle olunca “Kimler vardı orada?” diye kızıyorum. (Gülüyor.) Birbirinizde aşk kadar güçlü olan birkaç farklı özellik daha var sizi tamamlayan. Eski dönemlerde evlilikler uzun sürüyor ya oradaki nüans ne ise sanki siz o iki ayda onu almışsınız. Evet, ruhumuzda hissettiğimiz eksikler vardır. Biz Sinan ile hep geyik yapardık ama ilk tamamen birlikte vakit geçirdiğimiz gece sabaha kadar sohbet ettik. O gece anladık ki biz aslında birbirimizde eksik olan yerleri tamamlıyoruz. Dönüp “Biz bu kadar geyik yapıyoruz ama bunun ötesinde bir şeyler var.” dedik.
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EVLENDİK VE BU MU?
Bunu nasıl diyebildiniz? Heyecan var mıydı? Şaşkınlık vardı çünkü tanıdığın ve sürekli vakit geçirdiğin arkadaşınla bir gece çok uzun konuşup birbirinin gözüne baktığında ruh eşin olduğunu anlıyorsun. Bir anda başka bir boyuta geçiyorsun. Kıyafetinden yaptığı şarkıya kadar bana danışır. Aynı şekilde ben de saçımdan senaryolara kadar ona danışırım. O benim en yakın arkadaşım ve çok eğleniyoruz. Bu pandemi sürecinde de çoğu çift kavga ederken biz aksine daha çok şey keşfettik birbirimizde. Siz ayrılığı ve ayrı kalmayı da yaşadığınız için daha çok bağlanıyorsunuzdur muhtemelen. Evliliğe fazlasıyla önem veriyoruz ama evlendikten sonra şöyle bir şey oldu. “Evlendik ve bu mu?” diye sorduk kendimize. Sahiplenmenin verdiği boğuculuk bizi çok yordu ve ayrılmaya karar verdik. Bence bir insan sadakatsizlik, yalan ya da kişisel çok fazla problemi varsa ayrılmalı. Bizde hiçbiri yoktu ama bir anlık inattan dolayı mahkemede bulduk kendimizi. Film gibiydi yani. Evliliğinizde öyleydi, film gibiydi. Bence zaten gerçek aşklar film gibi olmalı. Çok sıradan bir şey değil bu. Akşam eve geldiğim zaman arkadaşlarımda geldi. O akşam Sinan direkt mesaj atınca ben de ona cevap verdim. 10 gün sonra Sinan sürprizlere başlamış. Bence zaten boşanmak için bir neden yoksa ve duygu varsa bitmemeli. Bak bunu ilk defa sana anlatacağım. Zeynep diye çok yakın bir arkadaşımız var. O benim şahidimdi boşanma sürecinde. Hakime hanım “Sence barışırlar mı?” diye sordu. Arkadaşım da “Şey yani bilmiyorum. Barışırlar diye düşünüyorum ama barışmazlar herhalde bu saatten sonra.” dedi. Arkadaşım bile güvenmiyordu bize yani.
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O zaman siz aşkı kağıda ya da evraka çok bağlamıyorsunuz bence. Evlilik dediğimiz olayı bence tutkulu da yaşıyorsunuz. Ama bu anlattıklarını dinleyenler bu yöntemi deneyebilir. Asla denemesinler. (Gülüyor.) Biz zaten tekrar evlenmeyi planlıyoruz. Topluma da örnek olmak açısından tabii ki. Biz biraz aşkı çok yüksek yaşadık. Evlilik için çok erken birbirimizi tanıyalım ya da problemlerimizi var bunları çözelim değil de aşkın verdiği o alevle her şeyi çok yüksek yaşadık. İki tane popüler insanın tabii ki haber değeri vardır. Konuşulur ve magazinde görürüz. İkinizde ünlü olmanızın dışında ne vardı da biz bu kadar etkilenip takip ettik? Çok açık ve samimi bir şekilde söylemem gerekirse bence Sinan’ın müzisyen kimliğinin dışında bugüne kadar çizdiği profil biraz çapkın erkekti. Kimseye aşık olmaz, aşık olduğunu zanneder. Kazanova neyse Sinan da o şekilde anıldı. Ben onun aksine yaptığım işlerle çok ciddiydim. 2 sene Elde Var Hayat, 2 sene Diriliş Ertuğrul, 2 sene Aşk ve Mavi, Bizim Hikaye isimli sinema filmim gibi. O yüzden nasıl olacak bunların ikisi diye merak etti herkes. İnsanlar anlıyor bizi yan yana görünce olan enerjiyi. Öyle olduğu için bence basın bu kadar çok takip etti. Sağlam bir şekilde devam edecekler mi diye merak etti. Demek ki gerçek bir aşk var ve devam ediyoruz.