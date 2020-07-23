Burcu Kıratlı ilk kez itiraf etti: Mahkemede hakime hanım 'Sence barışırlar mı? 'diye sordu

Sana iki kelimeden oluşan bir soru soracağım ve içeriğini sana bırakacağım. Sinan Akçıl?

Sorun iki kelime Sinan Akçıl. Tek kelime cevap vereyim o zaman. Aşk. (Gülüyor.) Sinan ile 3-4 yıldır tanışıyoruz. Ailemden dolayı tanıdım ben Sinan’ı. Tanıştığımız günden beri hep birbirimiz ile uğraşırdık. O konserden çıkar beni arardı, ben setten çıkar onu arardım. Ama arkadaşız o sırada ve ikimizin hayatında da birileri var. O bana “Sen böyle çalış, gez. Kapadokya’da setin bitsin bir gün ben seninle evleneceğim göreceksin.” derdi.

Bunlar doğru oluyormuş demek ki.

Oluyormuş gerçekten, evet. Ben “Saçmalama ben seninle hayatta evlenmem.” diye karşılık verirdim. Arkadaş olunca bütün detayını biliyorsun. Bir gün aile yemeği yedik ve sonrasında programa devam ettik biz. Ben dışarıya çıkmayı çok seviyorum, Sinan ise evde durmayı. Ben dışarı çıkmak için ısrar ettim o da kabul etti. O günden sonra biz hiç ayrılmadık Sinan ile. 2 ay sonra evlendik.

Çok aşıksınız evet ama iki ayda evlenmeye nasıl karar verdiniz?

Ben hiçbir zaman evlenmeyi düşünmeyen biriydim. Birkaç proje daha yapmak biraz daha adımlarımı sağlamlaştırmak istiyordum. Ama aşk öyle bir şey ki bütün planları alt üst ediyor. Hayat seni bir yerlere götürüyor. Otururken Sinan biden bana “Kimliğin lazım.” dedi. Amsterdam’a başvurmuş, bir sürü plan yapmış. Ben daha evlilik mi filan diye düşünürken bana “Çok güzel olacak bak zaten 7/24 birlikteyiz. Kafamız uyuşuyor, çok tamamlıyoruz birbirimizi.” dedi. Bir anda evlendik. Ama Sinan çok güçlü karakterde bir adam, ben de çok güçlü karakterde bir kadınım. Çok çatıştık aynı evin içinde. O ne kadar popçu olsa da örf ve adetlerine çok bağlı. Ben kız arkadaşlarımla yemeğe gideceğim dediğim zaman “Ne demek yani?” diyor. Bende kıskanç bir kadınım, o konserden çıkıyor mesela kadınlar çıldırmış üstünü başını yırtmış. Böyle olunca “Kimler vardı orada?” diye kızıyorum. (Gülüyor.)

Birbirinizde aşk kadar güçlü olan birkaç farklı özellik daha var sizi tamamlayan. Eski dönemlerde evlilikler uzun sürüyor ya oradaki nüans ne ise sanki siz o iki ayda onu almışsınız.

Evet, ruhumuzda hissettiğimiz eksikler vardır. Biz Sinan ile hep geyik yapardık ama ilk tamamen birlikte vakit geçirdiğimiz gece sabaha kadar sohbet ettik. O gece anladık ki biz aslında birbirimizde eksik olan yerleri tamamlıyoruz. Dönüp “Biz bu kadar geyik yapıyoruz ama bunun ötesinde bir şeyler var.” dedik.