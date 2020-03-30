Burcu Güneş: Hijyen hastası oldum

Evimin çatı katında stüdyom, en alt katında da sauna ve spor odam var. Rutin olarak kardiyo, yoga yapıyorum. Jimnastik hareketlerine de başladım ufaktan... Bunların dışında ruhumu arındırmaya çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. Evde huzurla kitap okuma şansı bulduğum için mutluyum."