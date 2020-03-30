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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 07:22, /

Burcu Güneş: Hijyen hastası oldum

Burcu Güneş, koronavirüs salgını yüzünden titizliğinin takıntılı hale geldiğini söyledi.

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“Ben zaten titiz biriyim, şimdi iyice hijyen hastası oldum. Elimi sürekli yıkamaktan kızarıklıklar oluştu. Evin içinde de aşırı steril bir ortam var. Eve gelen her şey dezenfekte ediliyor.

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Evimin çatı katında stüdyom, en alt katında da sauna ve spor odam var. Rutin olarak kardiyo, yoga yapıyorum. Jimnastik hareketlerine de başladım ufaktan... Bunların dışında ruhumu arındırmaya çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. Evde huzurla kitap okuma şansı bulduğum için mutluyum."

3Yeni dünya düzeni

Yeni dünya düzeni

Burcu Güneş, yaşanan bu süreci yeni dünya düzeninin ön hazırlığı olarak gördüğünü söyledi: “Bu sürecin farkına varıp evde huzurla tadını çıkarmaya ve buradan yaratım yapmaya çalışıyorum. Durduğumuz hayatı hep birlikte harekete geçireceğiz.”

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