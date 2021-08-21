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Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 - 09:57 | 

Burcu Esmersoy'un Çeşme tatili

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

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1Keyfi yerinde

Keyfi yerinde

Burcu Esmersoy önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Esmersoy, şezlongda uzanıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Daha sonra deniz kenarına inen ünlü sunucu, suya sadece ayaklarını sokmakla yetindi. Esmersoy’un pareosunu üzerinden çıkarmaması dikkatten kaçmadı. (Deniz BOY)

2Önce deniz sonra bakım

Önce deniz sonra bakım

Buse İskenderoğlu önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’daydı. Ünlü model arkadaşıyla denize girip uzun süre yüzdü. İskenderoğlu, sudan çıkıp duş alırken kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince çok şaşırdı. Ardından locasına giden ünlü model, saçlarına bakım yaptıktan sonra güneşlendi. (Deniz BOY)

318:00de tatilde

18:00'de tatilde

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, saat 18.00’de denize girme geleneğini bozmadı.

Bodrum Cennet Koyu’na demirli Nazenin V adlı teknesinde önceki gün yakın dostları Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftini misafir eden Rahmi Koç, akşam saat 18.00’de denize girdi. 1 saat kadar yüzen işadamına Metin Fadıllıoğlu da eşlik etti. (Umut ÜNVER)

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