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Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 15:47, /

Burcu Esmersoy'dan o eleştirilere cevap: Bana yakışanı yaptım

Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy’dan açıklama geldi: Bana yakışanı yaptım!

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Sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturmuştu. Çift 1 yıllık birlikteliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin biten evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

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İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Esmersoy ve Suyabatmaz ‘ayrılsak da arkadaşız’ açıklamasını yapmıştı. Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç’a kaptıran Berk Suyabatmaz sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti.

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Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı instagram kullanıcıları Esmersoy’a tepki gösterip ‘eski eşin ve yeni sevgilisinin fotoğrafını neden beğendin, bu kadar da olmaz’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu.

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BERRAK ARKADAŞIM

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın birlikteliği için ‘Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez’ yorumunu yapmıştı.

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