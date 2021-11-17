Burcu Esmersoy: Gayrimenkule yatırım yapıyorum, ikinci el giyiyorum

Çift sayı takıntım var İlayda Alişan önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Oyuncu, gündeminde yeni bir proje olduğunu söyledi: “Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum şimdilerde.” Makyajsız, doğal haliyle poz veren Alişan, “Doğallığı seven biriyim” dedi. Oyuncu, yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili de konuştu: “15 yaşındaki halim o. 15 yaşında başladım sektöre.”Hazal Kaya’nın batıl inançları olduğu ve sirkeli suyla yıkandığı ortaya çıkmıştı. İlayda Alişan, “Sizin de var mı buna benzer batıl inancınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim takıntılarım var. Çift sayı takıntım var mesela. Televizyon izlerken asla tek sayılı rakamlara basmam, genelde çift sayılı rakamlara basarım. Çocukluğumdan beri var bu bende.” ■ Behlül AYDIN