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Hürriyet
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Nazan Ortaç nortac@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 09:00,

Burcu Esmersoy: En büyük pişmanlığım güzellik yarışmasına katılmak!

Burcu Esmersoy 25 eğlenceli soruda kendini anlattı...

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1
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1-Güne başlama sıralamanız nasıl? Banyo/kahve/telefon?

-Hahahahha aynen tam da bu sırada!

2
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2-19 yaşınızda neyi bilmek isterdiniz?

-Doların bugünkü kurunu.

3
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3-Şimdiye kadar yaptığınız en kötü alışveriş ne idi?

-Hmmmmm, yok galiba ama yanlış aldığım şarj aletleri sanırım.

4
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4-Bu hafta hurriyet.com.tr’de okuduğun en ilginç haber ne idi?

-Rita Ora’nın takılarıyla denize girmesini garip karşılayan haberiniz.

5
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5-Kendiniz hakkında gurur duyduğunuz üç özelliğinizi söyleyin…

-İyi insan olmak, çalışkan olmak, paylaşmayı sevmek.

6
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6-Peki, en büyük zayıflığınız?

-Paylaşmayı sevmek.

7
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7-Batıl inançlarınız var mı?

-Hiç yok.

8
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8-Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi size çıksa ilk iş ne yaparsınız?

-Karakterim ve adabım, çoğunu yardım için kullanmaya uygun açıkçası ama büyük ikramiye dediğinize göre biraz da bana kalırsa, bir TV kanalı alırım sanırım ve bütün iş arkadaşlarımla mutlu mesut çalışırız.

9
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9-Aldığınız en iyi iltifat neydi?

-Hepsi çok güzel, hepsi ruhu besleyen iltifatlar, ayıramam.

10
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10-Onsuz yaşayamayacağınız üç şey nedir?

-Su, hava, protein shake!

11
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11-Şu sıralar neyle meşgulsünüz?

-Star TV’ye iki senedir yaptığımız hafta sonu programına yeniden başlıyoruz, çekimdeyiz.

12
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12-Olimpiyatlara katılsaydınız hangi branşta yarışırdınız?

-Uzun atlama.

13
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13-En büyük pişmanlığınız nedir?

-Hiç yok diyebilirim ama belki, güzellik yarışmasına katılmak olabilir.

14
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14-Bir günlüğüne görünmez olsaydınız, ne yapardınız?

-Söyleyemem.

15
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15-Küçükken büyüyünce ne olmak isterdiniz?

-Orman bakanı.

16
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16-Takıntı derecesinde hayranı olduğunuz sanatçı var mı?

-Beyonce.

17
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17-Geceleri sürekli gördüğünüz bir kabus var mı?

-Yok neredeyse hiç görmüyorum diyebilirim, belki bir kez karabasan ama o da 20 yıl olmuştur.

18
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18-En çok kiminle tanışmak isterdiniz?

-Seçemem, aklıma bir sürü insan geliyor

19
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19-En son ne zaman yalan söylediniz?

-Yalan söylemeyi sevmem.

20
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20-En sevdiğiniz kelime hangisi?

-Seni seviyorum.

21
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21-İlk işiniz ne idi?

-Net Holding’de telefon operatörlüğü, sene 1995.

22
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22-Bir hayranınızın size gönderdiği en çılgınca şey neydi?

-Hmmmmm, hepsi çok tatlı el emeği ile yapılmış hazırlanmış hediyeler genelde, çılgın bir şey yok.

23
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23-Nasıl keşfedildiniz?

-Yakın arkadaşım çok sevdiğim Selim Sefada’nın bitmek bilmeyen ısrarları yüzünden Billur Deniz Cumhur Ajansa kayıt oldum. Bu bir keşifse yani sanırım orada keşfedildim diyebiliriz.

24
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24-Duş yaparken şarkı söyler misiniz? Hangi şarkıyı?

-Hiç söylemem hep dinlerim! Genelde Drake, Khalid ve Beyonce.

25
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25-Hangi korkunuzdan kurtulmak istersiniz?

-Kapalı dar alanlardan korkuyorum daha doğrusu aşırı rahatsız oluyorum, bu korkudan kurtulmak isterdim.

26
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