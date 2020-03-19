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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 10:25, /

Burcu Esmersoy böyle seviyor!

Allan Hakko ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy eskiyi hatırlattı. Esmersoy'un Allan Hakko ile pozu, Berk Suyabatmaz ile ilk pozunu hatırlattı.

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Burcu Esmersoy 2018’de Amerika’da nikah masasına oturduğu ikinci eşi Berk Suyabatmaz’dan eylülde boşanmıştı.

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1.5 ay önce Jeff Hakko ile Carole Hakko’nun oğlu Allan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen hafta sonu ilk kez Bebek’te görüntülenmişti.

3Maziyi hatırlattı

Maziyi hatırlattı

Sunucunun, yeni gözdesi ile kameralara poz verirken yaptığı hareket maziyi hatırlattı! Burcu Esmersoy’un Berk Suyabatmaz ile olan ilk aşk karesi de yanağına dokunduğu bu pozdu.

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Allan Hakko ile de aynı pozu verdi. Burcu Esmersoy son röportajında “Ben dokunmatik bir insanım. Dokunarak, sarılarak severim” demişti.

5Dokunarak seviyor

Dokunarak seviyor

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz geçtiğimiz yıl boşanmış, ünlü iş insanı oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Bir dönem Burcu Esmersoy ile arkadaş olan Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'la aşk yaşamaya başlaması şoke etkisi yaratmıştı.

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