Burcu Esmersoy: Artık 50 yaşındayım benden umudu kestiler

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, kardeşinin hamile olduğunu ve teyzelik heyecanı yaşadığını açıkladı. “Sizin anne olma hayaliniz var mı?” sorusuna da “Düşündüğüm zamanlar oldu. Şu an ise bilmiyorum. Teyze olmaya konsantreyim” yanıtını verdi. Ünlü sunucu, “Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Eskidendi o. Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez diye düşünüyorum.” Behlül AYDIN
Şef Mehmet Yalçınkaya, “Denizden” adlı kitabı için D&R Kanyon’da imza günü düzenledi. Kitaba gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu anlatan Yalçınkaya, “Deniz mahsulleri ile ilgili bir kitabın iyi satış rakamları elde etmesi sık karşılaşılan bir durum değil. Okurların teveccühü, beni çok mutlu etti” dedi. Ünlü şef, ikinci kitabını hazırladığını da açıkladı: “Şu an esnaf lokantaları kitabı üzerine çalışıyorum. Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyorum. Kitapta, unutulmuş esnaf lokantası yemekleri ve benim esnaf lokantalarında önerdiğim 50’ye yakın yemek olacak.”
Algı Eke, Anıl İlter ve Sarp Bozkurt’un başrolünde yer aldığı “Aşk Listesi”nin prömiyeri önceki akşam Trump Sahne’de gerçekleşti. Oyunu Seray Kaya, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Özdemir Çiftçioğlu ve Reyhan Kıroğlu gibi ünlü isimler izledi. Aşk, kadın, erkek ve yaşam üzerine eğlenceli, sürprizlerle dolu ve düşündüren iki perdelik oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu.
Yapımcılığını Şenel İlhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh’ın oturduğu “Adanış Kutsal Kavga” filminin galası önceki akşamı Cinemaximum Kanyon’da gerçekleşti. Filmde İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Dilek Serbest gibi isimler rol alıyor. Gösterim öncesi İsmail Filiz, çok heyecanlı olduklarını söyledi: “Kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız. Filmi izlemeye gelen herkesin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı.” Sayit DURMAZ
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Kocaeli’nin En’leri" ödül töreninde Aynur Aydın sahneye çıkacak.Tuğba Özay ve Berkan Aslan’ın sunumu Aynur Aydın ve Ersan Er’in performansı ile renklenecek olan ödül gecesi 27 Mart Pazar günü Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşecek. Aydın, son dönemde popçular arasında yaşanan sahne kıyafeti rekabetini kızıştıracak bir kostümle çıkacak.Törende, iş, sanat dünyasının önemli isimleri ödüllerini alacak.
Sinem Umaş, sokak hayvanları yararına bir YouTube kanalı açtı. Umaş, kanaldan elde edeceği tüm geliri sokakta yaşayan hayvanlar için kullanacağını açıkladı. İlk video için Sezen Aksu’nun şarkısı “Seni Kimler Aldı”yı akustik olarak cover’layan Umaş’a köpeği Ateş de eşlik etti.
Tamer Karadağlı, Boyut Çelik Kapı ile reklam anlaşması imzaladı. Oyuncu önceki gün Boyut Çelik Kapı’nın sahibi Hayrettin Aksu’nun konuğu olarak Kayseri’ye giderek kapı fabrikasını gezdi. Karadağlı, Kayseri’de sanatçı dostları adına oluşturulan bin fidanlık hatıra ormanını da gezdi. Oyuncuya Osmanlı döneminde kullanılmış yaklaşık 150 yıllık antika kapı kilidi ve anahtarı özel bir çerçeve içinde teslim edildi. Karadağlı, “Hayatımda aldığım en ilginç ve en güzel hediye oldu” dedi.