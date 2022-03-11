Burcu Esmersoy: Artık 50 yaşındayım benden umudu kestiler

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, kardeşinin hamile olduğunu ve teyzelik heyecanı yaşadığını açıkladı. “Sizin anne olma hayaliniz var mı?” sorusuna da “Düşündüğüm zamanlar oldu. Şu an ise bilmiyorum. Teyze olmaya konsantreyim” yanıtını verdi. Ünlü sunucu, “Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Eskidendi o. Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez diye düşünüyorum.” Behlül AYDIN