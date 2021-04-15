Burcu Biricik kimdir ve kaç yaşında? İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik hakkında bilinmeyenler

Burcu Biricik'in hayatı ve biyografisi Camdaki Kız dizisi ile bir kez daha merak konusu oldu. Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Nalan karakterinde gösterdiği başarı ile ekran başındakilerden tam not aldı. 2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisinde ilk kez ekranlarda yer alan Biricik, Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katılarak burada birincilik elde etmişti. Kariyerinde adım adım yükselen ünlü oyuncu 2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin'le dünya evine girdi.