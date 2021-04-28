Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında? Fatma dizisi oyuncusu Burcu Biricik’in biyografisi

BURCU BİRİCİK KİMDİR? 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.



2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı.



