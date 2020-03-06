Burcu Biricik: Kendini suçlama!

Burcu Biricik, olumsuz olaylardan negatif yönde etkilenmemek için kendine yarattığı korunaklı dünyayı Mag dergisine anlattı: “Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum.”
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1
OYUNCU Burcu Biricik, Mag dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren Biricik, mutlu olmak için neler yaptığını anlattı...
2
Gerçekten zor bir hayat yaşıyoruz. Şehit haberleriyle içimiz yanarken, bir yandan da kadın ölümleri, hayvan işkence haberlerini okuyoruz. Acaba koronavirüs Türkiye’ye de gelecek mi diye korkuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların beraberinde getirdiği negatif enerjiyle tahammülsüz, suçlayıcı, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. O yüzden kendimi hep iyiye koşullamaya çalışıyorum. Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum. Şartlarımız bu kadar zorken ve düşmeye elverişliyken, kendimizi güçlü ve dik tutabilirsek, sevmeyi bilirsek çok daha tahammüllü, hoşgörülü insanlar olabiliriz diye düşünüyorum.”
3
Burcu Biricik, “Yeniliklere açık biri misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “İş hayatında yeniliklere açık biriyim ama özel hayatta pek değilim. Kendi güvenli alanımı sabit tutmayı seviyorum. Ne olacağını bilme hissi beni daha iyi hissettiriyor.”
4
Sinema filmine başlıyoruz
Burcu Biricik yeni projesini de dergideki röportajında açıkladı: “Martın sonunda çekeceğimiz, hatta 2.5 haftada tamamlayacağımız bir sinema filmimiz olacak. İlk başta festivallere göndermeyi planladığımız bir proje. Festival ya da sanat filmi dediğimiz filmlerde popüler kültürün istediği gibi değil de, biraz daha rahat ve sakin olunabildiği için yer almak istiyorum.”