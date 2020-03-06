Burcu Biricik: Kendini suçlama!

Gerçekten zor bir hayat yaşıyoruz. Şehit haberleriyle içimiz yanarken, bir yandan da kadın ölümleri, hayvan işkence haberlerini okuyoruz. Acaba koronavirüs Türkiye’ye de gelecek mi diye korkuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların beraberinde getirdiği negatif enerjiyle tahammülsüz, suçlayıcı, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. O yüzden kendimi hep iyiye koşullamaya çalışıyorum. Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum. Şartlarımız bu kadar zorken ve düşmeye elverişliyken, kendimizi güçlü ve dik tutabilirsek, sevmeyi bilirsek çok daha tahammüllü, hoşgörülü insanlar olabiliriz diye düşünüyorum.”