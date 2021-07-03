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Haber Giriş: 03 Temmuz 2021 - 08:12 | 

Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Emre Altuğ... Ünlüler tatilde

Havalar iyice ısındı, tatil beldeleri hareketlendi. Ünlü isimler, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

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1Kız kıza eğlence

Kız kıza eğlence

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile tatile çıktı.

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Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Divan Otel’in plajında görüntülendi.

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İskelede arkadaşlarıyla dans ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Biricik, daha sonra plajda mayosuyla objektife yansıdı. (Ali KESER)

4Bir süre evim

Bir süre evim

Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, Dalaman tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Korel, havuzdaki pozuna “Bir süre evim burası” notunu düştü.

5Gün boyu deniz

Gün boyu deniz

Esra Eron önceki gün kızı Alya’yla Çeşme’deki Before Sunset Beach’te görüntülendi. Anne kız, gün boyu denizde vakit geçirdi. (Deniz BOY)

6Sahil tarzı

Sahil tarzı

Ayça Ayşin Turan, fotoğrafçı Muhsin Akgün’e sahilde verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun tarzına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

7Prensesimle...

Prensesimle...

Ünlü futbolcu Mesut Özil, kızı Eda’yla Çeşme tatilinden bir fotoğrafını “Prensesimle tatilin keyfini çıkardık” notuyla paylaştı.

8Aileyle Amerika

Aileyle Amerika

Ege Kökenli, annesi ve erkek kardeşiyle Los Angeles’a gitti. Oyuncu, ünlü Venice Beach’te verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

9Bodrum’u çok seviyorum

Bodrum’u çok seviyorum

İmren önceki gün Magi Beach’in iskelesinde görüntülendi. Şarkıcı, “Bodrum’u çok seviyorum. Her ne kadar çok sıcak olsa da” dedi. İmren, yeni bir şarkı yaptığını da söyledi: “Arabistan’da büyüdüm. Duygularımı onların da hissetmesi için şarkıyı Arapça okumak istedim.”

10Oğullarıyla Çeşme’de

Oğullarıyla Çeşme’de

Emre Altuğ, Çeşme tatilinden pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Altuğ son olarak oğulları Uzay ve Kuzey’le fotoğrafını “Yeryüzündeki cennette” notuyla yayınladı.

11Yılanlı fotoğraf

Yılanlı fotoğraf

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Nazlı Bulum, tatil sezonunu Urla’da açtı. Bulum, mayolu pozlarını Instagram’da yılan emoji’siyle paylaştı.

12Sezonu açtı

Sezonu açtı

Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, kız arkadaşıyla sezonu Bodrum’da açtı. Çift, önceki gün Highlight Hotel’deki Miya Beach’te görüntülendi. Sevgililer, eğlenceli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)

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