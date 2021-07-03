Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Emre Altuğ... Ünlüler tatilde

Bodrum’u çok seviyorum İmren önceki gün Magi Beach’in iskelesinde görüntülendi. Şarkıcı, “Bodrum’u çok seviyorum. Her ne kadar çok sıcak olsa da” dedi. İmren, yeni bir şarkı yaptığını da söyledi: “Arabistan’da büyüdüm. Duygularımı onların da hissetmesi için şarkıyı Arapça okumak istedim.”