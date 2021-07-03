Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Emre Altuğ... Ünlüler tatilde

Havalar iyice ısındı, tatil beldeleri hareketlendi. Ünlü isimler, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kız kıza eğlence
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile tatile çıktı.
2
Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Divan Otel’in plajında görüntülendi.
3
İskelede arkadaşlarıyla dans ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Biricik, daha sonra plajda mayosuyla objektife yansıdı. (Ali KESER)
4
Bir süre evim
Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, Dalaman tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Korel, havuzdaki pozuna “Bir süre evim burası” notunu düştü.
5
Gün boyu deniz
Esra Eron önceki gün kızı Alya’yla Çeşme’deki Before Sunset Beach’te görüntülendi. Anne kız, gün boyu denizde vakit geçirdi. (Deniz BOY)
6
Sahil tarzı
Ayça Ayşin Turan, fotoğrafçı Muhsin Akgün’e sahilde verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun tarzına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.
7
Prensesimle...
Ünlü futbolcu Mesut Özil, kızı Eda’yla Çeşme tatilinden bir fotoğrafını “Prensesimle tatilin keyfini çıkardık” notuyla paylaştı.
8
Aileyle Amerika
Ege Kökenli, annesi ve erkek kardeşiyle Los Angeles’a gitti. Oyuncu, ünlü Venice Beach’te verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.
9
Bodrum’u çok seviyorum
İmren önceki gün Magi Beach’in iskelesinde görüntülendi. Şarkıcı, “Bodrum’u çok seviyorum. Her ne kadar çok sıcak olsa da” dedi. İmren, yeni bir şarkı yaptığını da söyledi: “Arabistan’da büyüdüm. Duygularımı onların da hissetmesi için şarkıyı Arapça okumak istedim.”
10
Oğullarıyla Çeşme’de
Emre Altuğ, Çeşme tatilinden pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Altuğ son olarak oğulları Uzay ve Kuzey’le fotoğrafını “Yeryüzündeki cennette” notuyla yayınladı.
11
Yılanlı fotoğraf
Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Nazlı Bulum, tatil sezonunu Urla’da açtı. Bulum, mayolu pozlarını Instagram’da yılan emoji’siyle paylaştı.
12
Sezonu açtı
Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, kız arkadaşıyla sezonu Bodrum’da açtı. Çift, önceki gün Highlight Hotel’deki Miya Beach’te görüntülendi. Sevgililer, eğlenceli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)